金馬61亮點懶人包！主持人及頒獎嘉賓陣容總整理　阿部寬、關繼威將出席

▲第61屆金馬獎將於11月23日舉行。（圖／台北金馬影展，下同）

文／妞新聞

一年一度華語影壇盛事即將到來！第61屆「金馬獎」頒獎典禮將於11月23日於臺北流行音樂中心舉行，以下妞編輯整理了金馬61典禮亮點懶人包，包含入圍名單、頒獎典禮及星光大道主持人、頒獎嘉賓陣容、播出平台等，一起看下去吧！

金馬獎亮點懶人包

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1.頒獎典禮主持人「劉冠廷」擔任

新手爸爸首次接下主持棒！本屆金馬獎頒獎典禮主持人，由曾獲兩座金馬獎最佳男配角的「劉冠廷」擔任，其實劉冠廷與金馬結緣甚早，2012年退伍就演出金馬電影學院短片《小聚離》、2017年擔任第一代金馬遞獎大使、2019年以《陽光普照》首度入圍金馬獎最佳男配角、2020年以《消失的情人節》角逐金馬影帝、2021年再度以《詭扯》獲最佳男配角殊榮，對於此次受邀擔任典禮主持人，劉冠廷感性表示：「反正人生就是一張單程車票，既然迸出金馬主持人這一站，那就勇敢下車好好欣賞一下這邊的風景吧！」

2.紅毯主持人「楊千霈、徐鈞浩、王渝萱」

星光大道主持則由星光紅毯的定海神針「楊千霈」領軍，搭擋二檔主持的演員「徐鈞浩」以及首度挑戰的金馬最佳女配角「王渝萱」，今年因應臺北流行音樂中心的全新場地，特別推出「雙訪問區」的模式，讓所有嘉賓自在閃耀紅毯，享受專屬電影人的榮耀時刻，對此「楊千霈」特別喊話：「擔任金馬紅毯主持有回歸初心的感覺，希望能夠從新出發，讓觀眾耳目一新」。

3.頒獎嘉賓

金馬執委會最新公布本屆華麗頒獎陣容，包含日本影帝「阿部寬」，《媽的多重宇宙》關繼威、關家永、王慶，金馬影帝「張震」和七位金馬影后「張艾嘉、楊貴媚、吳君如、林嘉欣、楊雁雁、謝盈萱、林品彤」，話題人氣演員「許光漢、王淨、袁澧林、曾敬驊、陳柏霖」，以及四大角頭「蔡振南、太保、高捷、龍天翔」助威，更特別的是「李安、王童、朱延平」三大導演屆時將擔任特別獻獎嘉賓，堪稱眾星雲集！

4.年度廣告影片

金馬年度廣告影片由影像團隊MixCode製作，延續「時刻之間」的視覺概念，除了將海報畫面化作影像，更邀來《窄路微塵》袁澧林、《美國女孩》方郁婷、《該死的阿修羅》王渝萱、《返校》王淨四位閃亮女星，攜手詮釋四段穿梭時間和夢境的魔幻故事，現代舞之母「許芳宜」除了擔任舞蹈設計，更成為時間的化身，穿梭在四段奇幻夢境，影片配樂特別請金曲獎得主「陳珊妮」量身打造。

5.播出平台

第61屆金馬獎於11月23日於臺北流行音樂中心舉行，星光大道將於17：30開始、頒獎典禮準時於晚間19：00舉行，妞妞們屆時可鎖定台視頻道同步收看，網路直播則由MyVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播，其餘地區皆可透過金馬與台視YouTube同步觀賞。

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