趙露思《珠簾玉幕》7看點霸榜台灣！甩甜妹形象…2搭劉宇寧吻戲動心

記者陳芊秀／綜合報導

陸劇11月出現古裝偶像劇收視大戰，當地串流平台各自推出古偶大戲搶觀眾目光，而趙露思主演的《珠簾玉幕》在大陸收視未能居於高位，卻是海外國際串流平台最夯的陸劇。而《珠簾玉幕》並非超人氣IP改編，卻是趙露思象徵轉型的重要代表作。《ETtoday星光雲》整理7大看點，見證趙露思一甩甜妹形象。

▲趙露思《珠簾玉幕》讓古偶陸劇年底再添看點。（圖／翻攝自微博）

看點1：趙露思甩甜妹形象演採珠奴

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▲趙露思一甩甜妹形象演採珠珠奴。（圖／翻攝自微博）

趙露思2020年演出《傳聞中的陳芊芊》爆紅，寫下小成本陸劇創高收視的罕見紀錄，隨後每一部劇台灣皆引進播出，在時裝偶像劇演甜美正妹，在古裝劇演天真無邪的公主、嬌氣千金，更能放開搞笑。而她在《珠簾玉幕》飾演採珠奴，拍水中戲不靠CG後製，更時常出現與男演員對打、遭拖行險被侵犯的驚險場面，挑戰以往不曾拍過的劇情。

▲趙露思拍水中戲不靠CG。（圖／翻攝自微博）

看點2：「我想要自由」哭戲代入感強

▲趙露思哭戲被讚「代入感強」。（圖／翻攝自微博）

趙露思過去的戲劇常加入喜劇元素，這次《珠簾玉幕》放下擅長的喜感演出，還面臨許多哭戲。她的哭戲被稱讚「代入感很強」，一場母女相認的場面，一鏡到底拍下瞬間崩潰爆哭，格外能打動觀眾的心。女主角除了揭開身世，角色台詞「自由，我想要自由」、「我賭的是命」，道盡拚盡全力掙脫命運枷鎖，逆境下生存的艱難，而《珠簾》的女主角從社會底層逐漸往上爬，後來還成為女商人，打拼出自己的一條路，也是台灣觀眾最愛「愛拼才會贏」的故事路線。

看點3：女性成長

▲《珠簾玉幕》描述女性身處逆境下成長的過程。（圖／翻攝自微博）

《珠簾玉幕》被陸網形容「大女主劇」，描述女主角逆境向上，同時劇集也有許多女性角色，在父系社會下努力堅持本心。例如崔家嫡女「崔十九」以男裝示人，為家族榮光奔走；越家女兒「越雲岫」有雕琢玉器之才。女性角色個個立體，追求不倚靠旁人的獨立精彩，也勾起觀眾關心每個女性角色的結局。

▲《珠簾玉幕》崔家嫡女男裝示人，有壯志卻難伸。（圖／翻攝自微博）

▲越雲岫有琢玉之才，婚嫁卻難以自主。（圖／翻攝自微博）



看點4：2搭劉宇寧再現27公分身高差

▲《珠簾玉幕》是趙露思、劉宇寧2搭之作。（圖／翻攝自微博）

儘管《珠簾玉幕》重視女性角色的歷練，也有古裝偶像劇的必備看點。趙露思戲裡被2個男性角色傾慕，其中與劉宇寧是繼《長歌行》後2搭，是CP粉的圓夢時刻。劉宇寧是創作歌手出身，為許多電視劇演唱主題曲、插曲，近年跨界拍戲，更爭取原聲配音。他在戲裡飾演商人「燕子京」，身懷滅門血仇，重返舊地復仇，過程中愛上趙露思飾演的「端午」，兩人身高差27公分，一場「戴花之吻」宛如少女漫畫真人化，而且還是2搭合作第一個吻戲，再加上身形差，被形容「狼兔CP」。

▲趙露思、劉宇寧身高差達27公分。（圖／翻攝自微博）

▲趙露思、劉宇寧雖是2搭合作，但兩人這次是首度拍吻戲。（圖／翻攝自微博）

看點5：《珠簾玉幕》有台灣導演拍過八點檔

趙露思曾與台灣導演李青蓉合作現代偶像劇《偷偷藏不住》，這次演古偶，總導演是大陸導演謝澤，B組導演陳熙泰是台灣人。根據百度百科介紹，陳熙泰曾任職慈濟大愛電視，參與過民視八點檔《世間路》，並拍過《蘭陵王》、《絕代雙驕》，2002年就移居大陸工作，至今已經拍過數十部陸劇。

看點6：改編自小說結局仍難料

▲《珠簾玉幕》雖是小說改編，劇版結局仍有懸念。（圖／翻攝自微博）

陸劇大多改編自小說，《珠簾玉幕》改編自晉江文學城作家談天音的著作《昆山玉之前傳》，描述女主角經歷重重磨難成為一代傳奇女商人的故事。《珠簾玉幕》的原作並非高人氣IP，加上劇本改編幅度大，陸劇近年又流行開放式結局，或是悲劇美學，即使原作小說已經有故事結局，劇版結局仍然會有變動，《珠簾玉幕》故事虐度不小，但女主角一路成長也兼具爽劇元素，結局難料也時刻緊抓觀眾忐忑的心。

看點7：趙露思戲外扛收視重壓

▲趙露思《珠簾玉幕》在台灣Netflix收視居第二。（圖／翻攝自微博）

《珠簾玉幕》描述女主角衝破逆境，而趙露思戲外也面臨許多負面批評。《珠簾玉幕》播出前備受關注，她擔任第一女主角，面對「扛劇」考驗，還有最近飽受整形質疑，《珠簾》播出後收視不敵同期播出的其他作品，網路聲量批評較多。但根據「貓眼」、「雲合」等數據統計顯示，《珠簾玉幕》開播10天，單集平均網播量估計突破4000萬，平台熱度持續破萬，已經到達熱劇標準，加上海外觀眾支持度高，她勇於跳出演甜妹的舒適圈，仍獲得壓倒性的力挺。

▲《珠簾玉幕》在大陸串流平台熱度持續破萬。（圖／翻攝自微博）

▲《珠簾玉幕》貓眼數據收視排第2。（圖／翻攝自微博）

▲《珠簾玉幕》11月9日雲合數據，集均破3000萬。（圖／翻攝自微博）



▲《珠簾玉幕》連續4天台灣Netflix第一，直到台劇《影后》上線退至第2。（圖／翻攝自網路）