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啦啦隊女神慈妹「親了」　古曜威3秒戲連拍10次

記者許逸群／台北報導

暖男歌手古曜威今（11日）發行最新創作單曲《100種想你》，此首歌曲除了是與「南拳媽媽」張傑一同創作外，MV女主角也邀請了「啦啦隊女神」慈妹攜手演出。

▲▼古曜威與慈妹在MV中合作。（圖／單純夢想文創事業提供）

▲▼古曜威與慈妹在MV中合作。（圖／單純夢想文創事業提供）

▲▼古曜威與慈妹在MV中合作。（圖／單純夢想文創事業提供）

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古曜威分享，《100種想你》這首歌曲的伴奏，七月時就已在代言廣告中搶先曝光，但因每次預訂拍攝MV的時間都恰巧與颱風相遇，導致更換了3次拍攝時間。搞笑的事，拍攝當天又再次遇到下大雨，所幸抵達拍攝現場八里後，天空放晴，更一度天氣熱到導演直接中暑倒地。

▲▼古曜威與慈妹在MV中合作。（圖／單純夢想文創事業提供）

▲古曜威與慈妹因MV合作成為好友。（圖／單純夢想文創事業提供）

特別的是，MV導演大熊，為了畫面的美感及精緻度，一場3秒的吻戲，讓古曜威與慈妹前前後後吻了十多次，讓第二次碰面的兩人，靠這一吻拉近了彼此的距離，成為了好友。慈妹分享，這是她第一次拍攝男歌手的MV，當時在收到邀約時，就非常期待MV的拍攝。

慈妹透露，在MV中有很多情侶之間小甜蜜的互動，但因為一大早就把吻戲拍完了，也經過半天的相處，「我跟古曜威的默契越來越好，導演忽然加戲要求任何的甜蜜小互動，我們都不會尷尬，且一次到位，拍攝上也都非常的順利，還因此提早了1小時收工。」

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古曜威, 慈妹, 100種想你

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