人妻Yuma遭控先出軌！　「小王」突襲Ryu夫妻臥室…3人行影片被挖

記者陳芊秀／綜合報導

百萬YouTuber「Ryuuu TV」夫婦檔Ryu、Yuma近日遭疑婚變，起初瘋傳原因疑似是男方出軌大陸女畫家，不過女畫家9日發文指控是Yuma先出軌另一名YouTuber Tommy，震驚各界。網友挖出3人過去同框的影片。

▲Yuma遭控先出軌，Tommy被指「小王」，與Ryu3人合體拍片被挖。（圖／翻攝自YouTube）

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原來Ryu與Yuma自2021年開始，就會合體Tommy拍影片，過去影片曾拍下夫妻倆去大阪找Tommy，Yuma在老公面前與Tommy開玩笑，但是馬來西亞籍的Ryu似乎聽不懂。

還有一支影片是Tommy突襲Ryu、Yuma家，Yuma教Tommy喊「老公」，接著突襲Ryu的臥室，接著Yuma與Tommy一起為Ryu做日式早餐，如今這段影片再度有網友觀看，有人留言「太諷刺了沒想到兩年後的今天這三人會變成這樣的三角關係…」、「果然是什麼都不知道的國民老公」、「三位youtuber都是喜歡的，就算發生了這樣的事 也希望你們彼此獨自的都可以好好的」。

有關女畫家爆料，Ryu、Yuma和Tommya目前尚未做出回應。

▲Yuma教Tommy喊「老公」。（圖／翻攝自YouTube）

▲Yuma與Tommy一起為Ryu做早餐。（圖／翻攝自YouTube）



▲Yuma、Ryu、Tommy3人同框畫面如今被網友感覺諷刺。（圖／翻攝自YouTube）

