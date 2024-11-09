潘慧如的寵物旅館榮獲「特優」評鑑　投入千萬終不悔

記者葉文正／台北報導

潘慧如開設的3天2夜寵物旅館已經接近兩周年，這次首次參加台北市動保處的特定寵物業評鑑，便在141家參加業者中脫穎而出，榮獲了最高等級「特優」，成為僅15%能獲此殊榮的業者之一。這不僅是她對寵物照護專業的認真投入，也展現了她打造「毛孩第二個家」的初衷。

▲潘慧如的寵物旅館。（圖／3天2夜提供）

潘慧如多年來身為寵物飼主，曾修習許多寵物照護的課程。經過5年的學習與準備，她希望創建一個不關籠、24小時有人照護、夜間有人陪伴入睡的地方，並提供低比例的陪伴服務（1位褓母最多照顧5隻毛孩），讓每隻入住的寵物都能得到貼心的呵護。她更要求旅館的衛生要像自己家一樣清潔，讓飼主可以安心放心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲旅館慶生派對活動雪寶嘟嘟。（圖／3天2夜提供）

除了經營旅館，她還積極向飼主推廣正確的養寵觀念，像是定期疫苗、體內外寄生蟲防護、打晶片、節育等。潘慧如坦言：「希望飼主在決定養寵物前能考慮清楚，飼養後就要有家人的責任感。」她期望藉此提升台灣的寵物福利，讓正確飼養觀念更全面。

▲潘慧如與寵物（圖／3天2夜提供）

開業兩年來，潘慧如已投入近千萬元，一直堅持以高標準照護毛孩。近期她也調整了員工薪資，盼能留住更優秀的人才。她笑說：「我們真的很認真在照顧毛孩，甚至被寵物公會人員稱為『有點難搞』，因為我都專注在照護品質上，比較少參加活動。」隨著時間推移，旅館不僅生意穩定、客源也穩定成長，吸引了許多善良、好溝通的飼主們。



11月起潘慧如將重回戲劇拍攝，一邊拍戲一邊經營旅館雖然辛苦，但非常熱愛表演的她也充滿期待。她笑著說：「期望未來台灣的寵物業可以更好，讓毛孩福利真正提升！」隨著「特優」的肯定，她會繼續秉持初衷，讓每位毛孩在旅館中享有安心又舒適的環境。