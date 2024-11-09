直擊／SJ林口開唱！銀赫「下面出事啦」　6千人搶看⋯他慌張：你們瘋了

記者吳睿慈／桃園報導

南韓人氣團體Super Junior D&E帶著全新巡演「ECLIPSE」來到台灣，9日起連續2天在林口體育館舉辦演唱會，他們單場與6000粉絲見面，銀赫透露台灣站座位的巧思，「怕你們太累所以改成了座位，還可以嗎？」全場秒融化，而他們日前為便利商店代言，場上化身CP值最高的代言人，不斷蹦出廣告台詞「美味歐巴」，逗笑所有人。

▲銀赫、東海9日在林口開唱。（圖／記者吳睿慈攝）



Super Junior D&E來到林口體育館開唱，以〈Rock Your Body〉、〈Twisted〉、〈B.A.D〉、〈Danger〉揭開序幕，兩人穿著帥氣的亮鑽勁裝現身，全場6000粉絲掀起熱烈尖叫聲。兩人狀態很好，東海興奮到開場不斷「咕咕叫」，還邀請E.L.F.一起「咕」，見台下沒反應，他則虧：「大家心情不好嗎？」展現四次元個性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

兩人近來接下便利商店代言，他們做起敬業代言人，「美味歐巴，全都在7-11」，東海切換中文稱讚：「7-11裡面有很多菜、東西，剛才我們吃了飯卷，你們有看我們的廣告嗎？喜歡嗎？」台下滿滿尖叫聲，他們露出滿足的笑容。銀赫繼續撩妹：「從一開始就跟E.L.F.、ANNIE、老婆還有親愛的寶貝們一起，真的很幸福。」

▲▼東海、銀赫帶來精彩演出。（圖／記者吳睿慈攝）



「ECLIPSE」首爾站前方是搖滾區，但台北站改成座位區，銀赫親自揭秘：「因為大家好像有點累，所以這次準備了座位給大家，是不是很棒啊！」他們8月才隨著團體唱台北小巨蛋，但東海瞬間失憶回答：「林口體育館跟小巨蛋看起來很像！」馬上被台下調侃。有趣的是，銀赫當場時喊著「好久不見」，台下同樣不留情面狂吐槽，他才笑著改口表示「又見面了！」截至目前成為2024年灶腳團冠軍，全場笑出來。

▲銀赫跳到褲子破掉，坦言「風一直灌進來」。（圖／讀者提供）



只是現場發生小插曲，他們在唱到〈Oppa, Oppa〉、〈Can You Feel It?〉時，銀赫的褲子破開，他急忙拿西裝擋著重要部位，自嘲：「那個有點小狀況⋯，雖然可能會演變成大事故，但我用時尚化結了危機！」東海掀起他的外套朝裡面看，台下大喊「給我們看」，銀赫則慌張表示「你們瘋了嗎，這個怎麼給你們看啦！」東海則突然表示「我好羨慕喔，因為看起來很涼」，銀赫也笑喊「我每次在跳的時候，風一直灌進來！」隨後緊急下台處理服裝。