「資生堂千金」被拍解扣哺乳照！李宓產後1個月吐遺憾：沒辦法改變

記者潘慧中／綜合報導

「資生堂千金」李宓婚後育有一對雙胞胎兒子和一個女兒，10月又生下雙胞胎女兒，正式成為五寶媽。最近拍攝全家福的同時，她還被拍了哺乳照當作紀念，「這是我第一次同時親餵兩個雙胞胎。」

▲李宓分享哺乳照。（圖／翻攝自Instagram／mintangelme）



照片中，可以看到李宓解開襯衫的鈕扣，將雙胞胎女兒放在大腿上親餵，她低頭看著兩個孩子，露出幸福的笑容，眼神完全藏不住愛意，畫面十分溫馨。

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▲李宓第一次同時親餵雙胞胎。（圖／翻攝自Instagram／mintangelme）



而這也是李宓第一次同時親餵兩個小孩，「因爲平常沒有人幫忙很難同時喬兩個寶寶的姿勢」，加上其中一個兒子之前不願喝奶，「所以無法兩兄弟一起親餵。」

▲李宓拍攝全家福。（圖／翻攝自Instagram／mintangelme）



接著前往頂樓拍攝全家福，由於另外一個女兒萱萱待在阿公家，所以遺憾沒有入鏡，「之後會再去拍個一家七口的全家福」，李宓說道。但無論如此，她認為這次的哺乳寫真絕對是一輩子的紀念，「畢竟人生中哺乳的時間我也才短短幾個月而已，可惜我不是個奶水多的母親，沒辦法改變，但我想當個讓小孩們都幸福的母親。」