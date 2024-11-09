記者蔡琛儀／台北報導

北流兩大全新週末系列活動「詩詞之間」、「汪汪 ON AIR」10月持續展開，第二場的「詩詞之間」邀請四分衛主唱阿山及新生代饒舌詩人wannasleep跨世代交流。阿山也分享，過去四分衛、五月天、董事長樂團、拖拉庫都在角頭唱片時，當年老闆張四十三還特別請了聲樂老師來教他們唱歌，而這個老師正是如今的「金曲歌王」蕭煌奇。

▲▼四分衛阿山表示以前曾上過蕭煌奇的聲樂課。（圖／臺北流行音樂中心提供、華納提供）

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當年蕭煌奇替阿山與阿信上課，阿山回顧：「當時是1998年，記得我們還曾一起練唱周華健的歌。」主持人大霈也當場「靈魂拷問」阿山：「誰的天賦比較好？」阿山則開玩笑說：「可能是我的天賦比阿信好一點。」





▲五月天阿信。（圖／相信音樂提供）

難得阿山出席活動，大霈表示自己從小學四、五年級就在聽四分衛，是妥妥的「鐵粉」；wannasleep也說自己從18歲就開始寫歌，高中的時候玩樂團是吉他手，曾翻唱過四分衛的〈項鍊〉，但直到現在25歲重聽這首歌，竟然覺得「蠻色的」，似乎帶有一些性暗示：「像『我是一道害怕冬眠的蟒蛇、無法和你一起在鏡子面前沸騰、需要你的體溫』這幾句，畫面感蠻強的。」阿山則笑說當時寫這首歌的時候是31歲左右：「我從來沒有這樣想過，也許那時候潛意識有這樣的想法我自己不知道。」