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小孟老師／11月12日星座運勢　處女座只要堅定「偏財運UP」

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：確保產品供應
感情：娛樂增加戀愛
財運：理性規畫理財
幸運色：金色
貴人：雙魚
小人：天秤

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雙子座

工作：保持冷靜應對
感情：易獲異性幫助
財運：有投資的眼光
幸運色：玫瑰色
貴人：牡羊
小人：金牛

天秤座

工作：讓事業有進展
感情：感情圓融和諧
財運：應酬小賺禮金
幸運色：綠色
貴人：天蠍
小人：巨蟹

【土象星座】

魔羯座

工作：建立個人品牌
感情：美好回憶珍藏
財運：善於財務工具
幸運色：白色
貴人：水瓶
小人：處女

金牛座

工作：適合推行計劃
感情：有望約會成功
財運：得到獎助學金
幸運色：卡其色
貴人：雙子
小人：牡羊

處女座

工作：事業專心一意
感情：堅定信仰追求
財運：偏財小有進帳
幸運色：橙色
貴人：天秤
小人：射手

【水象星座】

巨蟹座

工作：好情緒有動力
感情：得到異性關注
財運：開始突破重圍
幸運色：白色
貴人：獅子
小人：雙子

天蠍座

工作：提高生產價值
感情：價值關係緊張
財運：忙碌賺取投資
幸運色：粉紅色
貴人：射手
小人：水瓶

雙魚座

工作：建立持續學習
感情：展開追求對象
財運：短線投資獲利
幸運色：黑色
貴人：巨蟹
小人：魔羯

【火象星座】

牡羊座

工作：凝聚團隊忠誠
感情：戀愛勇氣重要
財運：靈活運用資金
幸運色：紫色
貴人：金牛
小人：獅子

獅子座

工作：工作進度超前
感情：吃頓燭光晚餐
財運：自己研究股票
幸運色：粉紅色
貴人：處女
小人：天蠍

射手座

工作：提升工作效率
感情：新的模式展開
財運：投資耐性勿急
幸運色：大紅色
貴人：魔羯
小人：雙魚

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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