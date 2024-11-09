鄭雨盛爆熱戀小13歲《機智》申鉉彬！　網揪1線索…公司超高速回應

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員鄭雨盛與申鉉彬近日被傳出戀愛消息，在各大社群平台討論得十分熱鬧，而兩人所屬經紀公司都在第一時間回應否認，強調所有消息猜測都「毫無根據」。

▲鄭雨盛和申鉉彬雙雙否認戀情。（圖／翻攝自Instagram／hyunbeenshin、tojws）



鄭雨盛和申鉉彬近日被傳出戀愛消息，起因於網上流傳兩人穿戴相似「情侶配件」的照片，且有消息指出申鉉彬曾造訪鄭雨盛常去的紅酒吧，該傳聞在社群平台迅速傳播，讓不少粉絲懷疑兩人是否正在交往。

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對此，鄭雨盛的經紀公司Artist Company於9日回應，表示兩人戀愛傳聞「毫無根據」，並指出所謂的「情侶配件」實際上只是劇組的團體服裝，相關照片也都是在工作人員同席的情況下拍攝。申鉉彬的經紀公司Youborn Company也發表聲明，堅決否認這段戀情，明確澄清雙方只是同事關係。

▲▼網友翻出鄭雨盛和申鉉彬用的同類商品。（圖／翻攝自韓網）



事實上，鄭雨盛和申鉉彬去年曾合作出演Genie TV劇集《請說愛我》，因該劇建立了良好合作關係。目前，鄭雨盛正忙於拍攝《Made in Korea》，而申鉉彬則接演了延尚昊導演的電影《臉》，預計將於明年上映。