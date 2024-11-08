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小A辣認了「以前嚮往結婚」！　罕曝婚姻觀掀兩派戰翻

記者王靖淳／綜合報導

網紅小A辣平時用心經營YouTube頻道，同時也不吝嗇在社群與粉絲互動，今（8）日她在IG上傳一段短片內容分享個人對婚姻的看法，坦言雖然以前曾嚮往結婚，但是隨著時間推移，卻逐漸改變了想法。影片曝光後，立即吸引兩派網友留言討論。

▲▼小A辣。（圖／翻攝自Instagram／ala780705）

▲小A辣。（圖／翻攝自Instagram／ala780705）

影片中，小A辣透露，以前她對婚姻抱持憧憬，但觀察周遭的一些例子後發現，結婚不僅僅是兩人之間的關係，而是包含了兩個家庭的複雜互動。小A辣指出，婚後常會面臨公婆、婆媳等家庭問題，甚至若有小孩，還會增添學費和教育方面的壓力，讓人感到不小的負擔。

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在對話中，旁白戲稱小A辣不會生小孩，不需要擔心這些問題。對此，小A辣也以幽默口吻回應：「你講得一副好像你會生欸？」展現出她一貫的直率風格。最後，小A辣也邀請粉絲在留言區分享他們的意見：「你們是結婚派還是不結婚派，留言告訴我。」

▲▼小A辣。（圖／翻攝自Instagram／ala780705）

▲小A辣拍片分享婚姻觀。（圖／翻攝自Instagram／ala780705）

影片曝光後，除了吸引網友朝聖按讚之外，同時也紛紛留言表達個人看法。有人坦言自己和小A辣一樣，過去曾嚮往婚姻，不過現在則抱持隨緣的心態，「遇到合適的人兩個人開心生活就好，也不一定要有婚姻，沒有對象的話自己一個人也可以過得很快樂。」還有網友表示，自己想要結婚但是不想生小孩，「結婚可以，不喜歡小孩。」掀起兩派討論。

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