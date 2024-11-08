孫生大動作「刪女生好友」！　撂重話：皮囊好看個性邪惡

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber「反骨男孩」成員孫生平時除了拍片分享日常，同時也不吝嗇在社群與粉絲互動，今（8）日他透過IG限動發文透露把很多女性朋友都刪除，「刪掉很多雖然皮囊好看，但個性邪惡的女生。」貼文曝光後不久，立即掀起討論。

▲孫生。（圖／翻攝自Instagram／soon6669）

孫生直言，經常帶來麻煩的人，特別是那些酒品差的，他認為都不再適合一起當朋友，同時也透露，自己刪掉很多外貌雖然好看，但個性邪惡的女生。表達出自身對於那些只有外貌卻個性不佳的朋友的失望。孫生進一步提到，這些人不只可能在社交場合中給別人添麻煩，甚至還會害人，讓人難以真正信任或安心地相處。

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▲孫生透露刪掉女生好友。（圖／翻攝自Instagram／soon6669）

事實上，孫生不久前曾透過Threads發文斥責一名女網友，透露對方在未經他同意的情況下，就PO出他們的私訊對話，事後還刻意裝作「不稀罕」的態度，孫生在看到對方的貼文後，氣憤表示：「要用我搞流量我都ok，好玩就好，大家互利沒什麼問題，為了作品好都好。但我看那個女生的脆，回別人留言感覺很不稀罕我，但妳怎麼不繼續往下截在訊息跟我聊很熱情？拜託，可以不要這麼心機嗎？」

▲孫生曾發文罵女網友心機。（圖／翻攝自Threads／soon6669）