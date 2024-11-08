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直擊／天菜主持人現見面會⋯　Apink普美、初瓏吃醋：他的尖叫聲較大

記者吳睿慈／台北報導

南韓女團Apink成員普美、初瓏組成小分隊「CHOBOM」（初普），她們8日在台北WESTAR舉行見面會，兩人從舞台邊輪流上場，掀起全場粉絲歡呼聲，沒想到，主持人兼翻譯程浩登場後，由於他在KPOP粉絲圈小有名氣，意外引起台下的熱烈尖叫聲，令普美、初瓏驚訝不已，吃醋笑虧：「主持人出來的時候，尖叫聲怎麼好像比我們大，大家是來看主持人的嗎？」

▲▼ Apink成員普美、初瓏。（圖／ON INN ASIA提供）

▲主持人現身尖叫聲超大，Apink成員普美、初瓏驚呼「尖叫聲比我們大」。（圖／ON INN ASIA提供）

普美、初瓏2022年曾以雙人身份來台舉辦見面會，相隔2年再以「CHOBOM」形式登台，主持人程浩充當旁白介紹兩人出場，沒想到，程浩出場時尖叫聲不亞於兩位藝人，普美、初瓏驚訝表示「主持人也有粉絲嗎？尖叫聲怎麼好像比我們大，大家是來看主持人的嗎？」台下給予熱情歡呼聲，話題突然聊到主持人身上，程浩則機靈把話題拉回來，帶動全場氣氛表示：「大家今天是來看初普的吧？」
▲▼ Apink成員普美、初瓏。（圖／ON INN ASIA提供）

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▲▼Apink成員普美、初瓏以「CHOBOM」形式相隔2年登台。（圖／ON INN ASIA提供）

▲▼ Apink成員普美、初瓏。（圖／ON INN ASIA提供）

兩人在台上進行關於彼此的問答，主辦單位先從簡單的生日問起，初瓏秒答並抗議：「這題目也太小看我們了吧！」果然她們一路過關斬將，只有2題答錯。場上初瓏還展現畫畫才能，畫到小籠包時，普美突然失憶驚呼：「我們昨天有吃，但我忘記名字了！」最後沒能答對，逗趣又可愛的反應全場笑出來。

▲▼▲▼ Apink成員普美、初瓏。（圖／ON INN ASIA提供）

▲▼Apink成員普美、初瓏熱舞全場融化。（圖／ON INN ASIA提供）

▲▼▲▼ Apink成員普美、初瓏。（圖／ON INN ASIA提供）

普美、初瓏一連帶來歌曲〈Copycat〉、〈Oscar〉演出，台下應援滿分，並為台灣粉絲送上驚喜舞台，兩人繫著領帶帥氣現身熱跳2PM的〈My House〉，Girl Crush魅力誘惑全場粉絲，台下直呼戀愛了。

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Apink普美, 初瓏, Apink, 普美, 初瓏

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