專訪／初見面就上床！《全明星4》林家佑認「男男親密戲」很享受

記者黃庠棻／專訪

台日合資BL劇《看見愛》描繪富三代為逃避繼承家業的壓力意外愛上聽障看護的故事，卡司集結新生代演員金雲、林宇、林家佑、林詠傑、陳柏文，其中副CP由林家佑、林詠傑組成，是一對菁英特助與兩光殺手的組合，兩人接受《ETtoday星光雲》專訪時，也分享了拍攝的趣事。

▲林詠傑（左）、林家佑在BL劇《看見愛》組成CP。（圖／記者黃克翔攝）

林家佑在《看見愛》是林宇飾演富三代的菁英特助，白天是嚴肅且不苟言笑的完美先生，到了晚上卻是會到酒吧獵豔的狠角色，在一個陰錯陽差之下，與林詠傑飾演的兩光殺手共度了激烈的一夜情，只不過兩人在劇中才剛認識就有親密戲，戲外林詠傑則表示對林家佑的第一印象是「很難親近」。

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▲林詠傑（左）、林家佑在BL劇《看見愛》組成CP。（圖／記者黃克翔攝）

林詠傑回憶起第一次見到林家佑的場景，透露對方很認真在看劇本，笑說當下「有完蛋的感覺，看起來很難親近」，幸好對方個性跟外表不同，慢慢地就熟絡起來了；林家佑則趕緊解釋兩人第一次見面就是讀本，很想要趕快進入工作模式，所以看起來比較「緊急」，也緊張到笑不太出來。

▲林詠傑（左）、林家佑在BL劇《看見愛》組成CP。（圖／記者黃克翔攝）

被問到《看見愛》有不少親密戲，拍戲過程如何熟悉，林家佑表示因為雙方都是個性謹慎的人，所以「其實沒有想太多」，會趁著空檔聊天、閒聊；林詠傑則笑說因為第一印象讓他內心「築起一道牆」，幸好透過聊天瞭解到對方其實是個很樂觀的人且直來直往，磨合之後變得更自然。

▲林詠傑（左）、林家佑在BL劇《看見愛》組成CP。（圖／記者黃克翔攝）

而林家佑與林詠傑雖然在初次見面有些卡卡，但經過相處之後，發現了共同興趣就是潛水，兩人都熱愛戶外運動，學習潛水也喜愛游泳，目前因為正值宣傳期無法抽空，之後兩人也有約定好要一起去游泳。

▲林詠傑（左）、林家佑在BL劇《看見愛》組成CP。（圖／記者黃克翔攝）

與戲外不同，林家佑與林詠傑劇中一見面就有激烈親密戲，兩人坦言不太需要做心理準備，不約而同表示「都沒有坎要過」，拍戲前就有透過排練建立信任感，也會互相討論，在拍攝過程中有很多即興的部分，兩位大男孩笑說「拍得很享受」。

▲林詠傑（左）、林家佑在BL劇《看見愛》組成CP。（圖／記者黃克翔攝）

被問到在愛情裡是屬於主動還是被動派，林家佑與林詠傑意外地一樣都是「被動派」，異口同聲「不會主動表達喜歡，會經過觀察、試探，百分之百兩百確定對方心意才會出擊」，更坦言絕對不會主動告白，更不會直接把愛說出口，林詠傑直呼「說愛很隆重」，雙方都是不太會表達的類型。

▲林家佑曾是《大學生了沒》的班底。（圖／記者黃克翔攝）

在演出《看見愛》之前，林家佑其實已經出現在螢光幕許久，過去曾是《大學生了沒》的班底，在2022年參加《全明星運動會》第四季受到矚目，但其實在這期間他做過許多打工，包含在婚宴會館端菜，做美髮助理做了2年多，當時技術已經到會剪頭髮的程度，還有健身教練、酒吧外場等。

▲林家佑曾是《大學生了沒》的班底。（圖／記者黃克翔攝）

而林家佑大學讀的是視覺傳達設計系，剛好有段時間生病，需要在家作業的工作，這時過去《大學生了沒》的企劃剛好是現在《小明星大跟班》的工作人員找上了他，讓他可以在家做一些平面美術，一做就做了3年，包含名牌、字版、美編等，都是出自他的手。

▲林家佑曾擔任過《小明星大跟班》的美編。（圖／記者黃克翔攝）

不僅如此，林家佑印象最深刻的是酒吧外場，他坦言酒吧環境比較不一樣，可以接觸到各式各樣的人，剛好這次在揣摩角色時，有參考到當時的情境，他也表示「想要成為演員，需要很多養分」，剛好有了過去的打工經驗，讓他累積了許多歷練。

▲林家佑曾在酒吧外場打過工。（圖／記者黃克翔攝）

另外，林詠傑之前是舞台劇演員，算是螢光幕上的新面孔，同樣也有許多打工經驗，包含咖啡廳、外燴公司等。特別的是，林詠傑小時候曾被家人有意培養成高爾夫球選手，所以從小就接觸了這項運動，後來還成為高爾夫球教練，雖然只有教小孩、老人等，但也累積了許多社會經驗，成為擔任演員的養分。

▲林詠傑曾當過高爾夫球教練。（圖／記者黃克翔攝）