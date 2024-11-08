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沈春華上海機場驚魂！圍巾捲入輸送帶「頭頸被下拉」…又踩空重摔

記者陳芊秀／綜合報導

65歲資深主播沈春華上海機場驚魂！她近日赴上海短暫三天，卻在虹橋機場接連遭遇兩次驚險意外。先發生衣服和圍巾被捲入輸送帶輪軸，接著又是重摔雙膝瘀青，過程令眾人心驚。

▲▼沈春華上海機場驚魂。（圖／翻攝自臉書／沈春華）

▲沈春華上海機場驚魂。（圖／翻攝自臉書／沈春華）

沈春華表示，原本與朋友都只有帶登機箱，很快來到X光偵測機檢查，在安檢輸送帶處，沒想到長圍巾和披風式的針織外套被卡入輸送帶輪軸，導致頭頸被圍巾快速縮短往下拉。她回憶當時情況危急，情不自禁地喊出「停住！停住！」，把頭迅速掙脫圍巾，「就在這個驚險的瞬間，一旁的機場人員及時按下按鈕，輸送帶終於停止了！」最後在工作人員合力幫助下，終於成功將卡住的圍巾和外套救出。

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然而，更糟的是，因為她個性急躁，10分鐘後她又因急著打開網路漫遊功能報平安，結果在停車場一腳踩空，膝蓋重重摔在地上，雙膝瘀青。她反思地表示：「才經歷了剛剛的教訓，為何自己還要衝衝衝？上車再講不就好了嗎？」

連續遭遇兩次意外，沈春華深感驚訝與感恩，認為這次經歷是老天對她的提醒。她強調：「小心不蝕本，人生不必貪快，所謂『慢活』在我們的這個年歲很有深意。」並表示感謝平日的運動習慣，讓她沒有造成更嚴重的傷害。沈春華最後提醒大家，機場安檢時要儘量簡化服裝，避免佩戴圍巾，並在生活中保持警覺，避免發生不必要的意外。

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