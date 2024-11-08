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白家綺教會風暴忍2年「認知有很大的落差」　遭網暴威脅：天天都在哭

記者張筱涵／綜合報導

藝人白家綺近日上網路節目《大誌roll妤》談到自身遭遇的網路霸凌經歷，特別回憶起教會風波的傷痛，闡述過程中數度哽咽：「坦白講我覺得看不到光，每天都在掉眼淚，覺得好像所有曾經做過的努力都白費了，所有堅持的善良都被誤解了。」

▲▼白家綺。（圖／翻攝自YouTube／大誌roll妤）▲▼白家綺。（圖／翻攝自YouTube／大誌roll妤）

▲白家綺哽咽談那段時間的難熬。（圖／翻攝自YouTube／大誌roll妤）

小甜甜前年底爆料遭前夫宋晉賢家暴，但教會的宋逸民、陳維齡夫妻要她不要報警，白家綺、吳東諺夫妻則在警局外載她回去禱告，因此只能偷偷驗傷，當時掀起了許多爭議。

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白家綺上《大誌roll妤》談到這次事件，面對外界的攻擊，即使沒有特別去看，都能深深感受到字字句句像利刃般來，若只針對自己，因為過去有在演八點檔反派時遭網路霸凌的經驗，自己還能撐過，但最難面對的是連孩子也被攻擊：「他們會說『我知道你的小孩在哪個學校，那我也去讓他嘗嘗被暴力對待的滋味』，或者是『我就是希望你跟你的女兒在未來都會被暴力對待』或是很不好的字眼，就是一些咒詛，而且這是男性對女性在性上面的威脅。」

這種攻擊讓白家綺失去工作，還必須時刻擔心孩子的安全，頻繁與老師聯繫，甚至親友也因此感到難過。對於外界質疑為何不解釋，白家綺回應道：「不解釋是因為我們有想保護的人，雖然很多人不理解，會覺得對方都傷害你了，為何還要保護他？但我們的關係不僅是朋友，我是他教會的陪伴者。」

▲▼白家綺。（圖／翻攝自YouTube／大誌roll妤）

▲白家綺收到對孩子的威脅。（圖／翻攝自YouTube／大誌roll妤）

白家綺進一步解釋，雖然這些謠言讓自己受到誤解和攻擊，但她不願公開對方的私事：「或許我可以拿出對話紀錄證明清白，但如果風向轉變，攻擊對象變成他，他能承受嗎？」這大半年來，她靠家人、教會和朋友的支持才得以撐過這場風波：「人家說『三年學說話，一輩子學閉嘴』，不說是很難的，尤其是你被汙衊了、你被誤解和傷害了，一直以來我們是這麼愛惜自己的羽毛，我們都很小心翼翼在走每一步，但我不想要成為跟他一樣的人。」

▲▼白家綺。（圖／翻攝自YouTube／大誌roll妤）▲▼白家綺。（圖／翻攝自YouTube／大誌roll妤）

▲白家綺去向很多專業人士諮詢。（圖／翻攝自YouTube／大誌roll妤）

在那段時間，白家綺四處尋求專業建議：「我試圖去了解是不是真的有一些狀況是我講的是A，但這個人的認知和解讀就是B，我很想要明白為什麼你的說法跟我的認知會有這麼大的落差，是我表達錯誤，還是你的理解有很大的不同，我為了這件事情去請教很多專業領域前輩，我也知道說真的會有這樣的狀況，藉著專業前輩的建議，我也得到了安慰，你可能不是故意要傷害我，釐清他的狀態，他不是故意要傷害我，而是他真的這樣解讀了我的話，透過很多的方式讓自己的心可以被解開。」

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