前AV天后蒼井空住院！　卵巢囊腫長10年突增大急開刀：比剖腹還痛

記者陳芊秀／綜合報導

前AV天后蒼井空2018年與DJ老公結婚，隔年產下雙胞胎兒子，時常分享家庭生活。她6日發文提及要住院開刀，切除卵巢囊腫，網友紛紛留言關心。

▲蒼井空近日發文要住院手術，切除卵巢囊腫。（圖／翻攝自部落格）

蒼井空在部落格發文，談及自己患有卵巢囊腫已經10年，經過懷孕、生產、不孕治療，每次檢查大小都是2公分，但是年初開始停止不孕治療，而在停止檢查的半年內，囊腫竟然增大了3公分。她坦言「突然變大讓人感到有些害怕，加上醫師說囊腫超過5公分就會手術，她認為與其等到意外發生再處理，不如計畫性地進行手術，於是決定開刀。

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▲蒼井空卵巢囊腫長10年，最近半年沒檢查竟增大3公分。（圖／翻攝自部落格）

不料蒼井空說：「這是43年來我最痛的一次。」她當時生娃是剖腹產，打的是半身麻醉，意識還在，手術過後也是迷迷糊糊地回到病房，本以為這次也差不多，沒想到這次經歷全身麻醉後醒來，一邊顫抖著一邊被送回病房，不停喊痛「真的太痛了，點滴裡的麻醉完全沒有止痛效果，最後靠栓劑和打針鎮痛」。

▲蒼井空術後感覺很痛。（圖／翻攝自部落格）

「沒人告訴我會這麼痛這麼難熬啊！」蒼井空對術後狀況很驚訝，沒想到比生產時還痛。其實她是透過腹腔鏡手術切除卵巢囊腫，手術傷口1.5公分，比剖腹10公分還小。她術後身上還接著幾種管線，護理師說能下床走到廁所，就可以取下尿管，為此她也嘗試下床走動，隨後取下尿管，「尿管插在尿道內，拔掉後感覺像是膀胱炎的疼痛，還伴隨著殘尿感，讓人非常不舒服」，這些術後經歷令人心疼，網友紛紛留言打氣「好好保重身體」、「希望你能早點緩解痛楚」。