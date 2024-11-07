陶喆、蔡依林18年前夯曲「神預言川普當選」？　網看完全笑瘋

記者劉宛欣／綜合報導

美國總統大選6日出爐，共和黨候選人川普（Donald Trump）成功當選，睽違4年實現了「復仇」，再度入主白宮。川普的回歸成為全球熱議焦點，各國都在關心他就任以後，對世界局勢造成的影響。有趣的是，網路上出現許多惡搞爆笑哏圖，連中國大陸網友也在微博上熱烈討論，有人便曬出歌手陶喆和蔡依林的歌曲〈今天妳要嫁給我〉「早就預知」川普當選。

▲川普當選最新一任美國總統。（圖／路透）

「預言」源於2006年陶喆發行的專輯《太美麗》，其中收錄了他與蔡依林合唱的情歌〈今天妳要嫁給我〉。歌詞中蔡依林唱到「D.T in the house」，事實上「D.T」指的是David Tao（陶喆）縮寫，但被網友爆笑解讀成「Donald Trump」縮寫，「house」則代表白宮（White House），令人會心一笑。

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▲〈今天妳要嫁給我〉歌詞掀起熱議。（圖／翻攝字〈今天妳要嫁給我〉MV）

有網友將MV截圖帶上關鍵字「蔡依林跟陶喆看完都沉默了」，使得該話題登上微博熱搜，網友紛紛笑翻直呼「原來沒想到還有這層意思」、「這個哏也太好笑了吧，我要被笑死了」、「英語老師看了都沉默」、「是川普也會沉默一秒鐘的程度」，不過也有人提醒，這個哏在川普2016年首次當選時，就有人提及。