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阿本赴日在《大叔的愛》場景拍BL劇！　激動到摸桌椅：接收能量

記者蕭采薇／台北報導

阿本參與拍攝日本BL劇《霸道黑幫與膽小社畜-超越國界的愛-》正在熱播中，拍攝場景之一正是經典BL劇《大叔的愛》的辦公室場景。作為《大叔的愛》的忠實粉絲，阿本難掩激動，直呼：「就像夢想成真！滿足了他對日本影視的熱愛。」

▲阿本參與拍攝日本BL劇《霸道黑幫與膽小社畜-超越國界的愛-》。（圖／mov提供）

▲阿本參與拍攝日本BL劇《霸道黑幫與膽小社畜-超越國界的愛-》。（圖／mov提供）

阿本的演藝圈好友小S、夏于喬、王子邱勝翊、謝依霖、石知田、小薰、鬼鬼吳映潔、劉書宏、夏和熙、吳建恆、邱宇辰等人紛紛在社群分享他演出新戲，展現他的好人緣，其中小S看到阿本與日本千萬流量男星KARUMA 對戲情節，在IG標記阿本直呼：「真希望你的角色是我來演。」
 
阿本形容：「這次跨海參與拍攝更像是內心的抒發，也重新拾起了對表演的熱情。」他坦言，過去因為忙於幕後工作，錯失了數次參演BL劇的機會。但這次不僅能到日本拍戲，還能挑戰自己喜愛的BL劇，他直呼「已經覺得很幸福了！」

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尤其是當阿本發現拍攝場地正是《大叔的愛》的場景時，忍不住在現場和工作人員興奮地分享他的激動心情，甚至摸了椅子和桌子，感覺像是接收了「大叔的愛」的能量。他分享過去在看BL劇時總會帶入自己的經歷，會對劇情中的角色反應產生疑惑和不確定性。

▲阿本參與拍攝日本BL劇《霸道黑幫與膽小社畜-超越國界的愛-》。（圖／mov提供）

▲阿本參與拍攝日本BL劇，場景之一正是經典BL劇《大叔的愛》的辦公室。（圖／mov提供）

「但這次拍攝過程，大家都專注於情感的發展，而不是性別的設定，讓我感受到前所未有的自由。」阿本感動地說，這次的演出讓他體驗到了一場純粹而深刻的愛情，「是一個無需在意性別議題的愛情世界。」
 
日本BL劇《霸道黑幫與膽小社畜-超越國界的愛-》講述了一位台灣年輕人因誤入黑心企業成為社畜，與日本黑幫老大在各種誤解與波折中逐漸萌生愛意的故事。透過這段愛情旅程，兩人共同成長並逐漸珍惜彼此。這部作品正於手機APP《日本短劇電影無限看-mov》熱播中。

 

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阿本, 翁瑞迪, 模范棒棒堂

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