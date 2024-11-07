曾認有意願復出...辛龍消失4年　胡瓜驚爆「他不接電話」內幕曝

記者蔡琛儀／台北報導

由胡瓜領軍的「鑽石舞台之夜演唱會」，今（7日）舉辦記者會，號召康康、金佩姍、曾心梅、阿吉仔、林俊逸、歐漢聲與賴慧如等人出席，胡瓜透露目前預估砸1500萬元，已經放了6、700萬元進去，是否有票房壓力？胡瓜霸氣說：「賠了就賠了，反正民視有給我錢。」讓全場笑翻。

▲▼胡瓜坦言原本想邀辛龍一起參與這場盛會。（圖／記者黃克翔攝、翻攝自Facebook／辛龍）

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其中卡司還包括任賢齊、藍心湄、陳美鳳等人，胡瓜透露，眾人都沒有跟他談酬勞，曾心梅是他第一個打電話邀請的人，而任賢齊是因為看到他在去年藍寶石的演出把唱酬全捐出，因此這次也決定響應，藍心湄和陳美鳳本來就有長期支持的公益單位，歐弟也表示要捐出酬勞。

至於辛龍，胡瓜今年八月出席公益活動，才透露已經見過辛龍本人要問這件事，辛龍表示有意願，不過胡瓜今表示，辛龍後來沒有接他電話，「辛龍知道我要幹嘛他就不回，因快過年了，他可能怕我找他主持。」

▲胡瓜領軍眾星開唱。（圖／記者黃克翔攝）

去年除夕時他有找辛龍談過，但對方覺得自己還是無法復出，也不忘向辛龍喊話：「我不是要消費他，但趁這機會，難得可以跟大家一起玩在台上，真的很久沒聽到他演唱了。」但已確定辛龍這次來不及參與這個盛會。演唱會將於明年2月22、23日在北流登場，門票8日下午1點開賣，詳洽年代售票、全台四大超商。