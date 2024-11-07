60萬人瘋搶YOASOBI小巨蛋門票！天選之人結果出爐　繳費期限到這天

記者吳睿慈／台北報導

日本雙人音樂組合YOASOBI唱紅多首金曲，他們1月剛在Zepp New Taipei舉辦小型演唱會，線上湧入16萬人搶票，相隔1年，如今場地與場次都加倍，人氣銳不可擋。主辦單位為阻擋黃牛祭出「抽票實名制」，7日名單公佈，提醒粉絲切記繳費期限！

▲YOASOBI人氣超高。（圖／翻攝自YOASOBI IG）



YOASOBI即將在2025年2月8日、9日一連2天在「台北小巨蛋」舉辦演唱會《YOASOBI ASIA TOUR 2024-2025 “超現實 cho-genjitsu” LIVE IN TAIPEI》，2萬張門票採「實名登記抽選制」販售。

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團體人氣超高，主辦單位7日透露，「此次約近60萬人次參與實名制抽選登記」，門票抽選結果已於12點起陸續通知，系統會透過信箱、簡訊進行通知，或可至遠大售票系統「#我的訂單」頁面確認結果，主辦單位同時提醒切記繳費期限到9日早上9點為止。

▲YOASOBI即將來台，門票60萬人登記搶購。（圖／好玩國際文化提供）



日本一線天團YOASOBI由作曲家Ayase、主唱ikura所組成，2019年推出單曲〈向夜晚奔去〉正式出道，後來為動畫《我推的孩子》獻唱主題曲〈Idol〉爆紅成享譽全亞洲的團體，演唱會門票一票難求，而他們即將二度在台舉辦專場，也讓樂迷興奮不已，掀起搶票潮。