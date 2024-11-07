謝和弦開嗆婚紗公司！　愛妻被無視不忍了…砲轟「真的是大爛人」

記者陳芊秀／綜合報導

歌手謝和弦與妻子陳緗妮10月19日補辦婚宴，不過妻子指控有廠商違反規定偷拍婚禮。而他7日凌晨發文並Tag婚紗公司：「我忍很久了哈們。」

▲謝和弦凌晨發文嗆婚紗公司。（圖／記者湯興漢攝）

謝和弦在IG貼出在婚紗公司遭刪的留言，內容寫道「我們只有租借你們的禮服，整個梳化拍攝也都是我們自己的工作團隊，你只是抓我們的照片而已，不要搞得好像是你拍的，請標註尊重我們的工作人員，誰跟你是共同作者，感恩哈們」。老婆陳緗妮留言，自己早就已經提示過對方，「很明顯我每次都被無視了，雖然拍攝企劃是我本人，但我非常感謝所有的工作人員，每一次的作品都是大家的血汗集結。」

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▲謝和弦發文。（圖／翻攝自IG）

陳緗妮日前曾PO文說明，婚禮沒有開放任何外人進行拍攝，對於違反規定的廠商，她認為對方沒有尊重她和賓客的隱私，「新娘可能脾氣都不好，我很在意賓客和家人的私密性。」因此她決定不再與這些廠商進行合作。當時老公謝和弦原本不想計較、認為「大喜之日以和為貴」，但她自認從未和廠商殺價、佔便宜，「費用該多少就是多少，我們給予別人尊重，但別人呢？」

相隔17天，謝和弦不再忍耐Tag婚紗公司開嗆，並到對方IG留言「真的是大爛人」。