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柯震東出席曾馨瑩生日趴「同框一票大咖」　1動作被抓包本人親回

記者陳芊秀／綜合報導

男星柯震東3日身體出狀態返台看病，IG曬出抽血3管的照片，引發粉絲關心，經紀人向《ETtoday星光雲》表示：「還好唷，感冒而已啦，謝謝關心！」而他昨日（6）深夜在Threads上傳一張參加生日會的照片，同框許多大咖人物，還被網友發現眼神沒看鏡頭。

▲▼柯震東出席生日會曬合照，被網友發現眼睛沒看鏡頭。（圖／翻攝自IG）

▲▼柯震東出席生日會曬合照，被網友發現眼睛沒看鏡頭。（圖／翻攝自IG）

▲柯震東日前曬抽3管血照片，令粉絲關心身體狀況。（圖／翻攝自IG）

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柯震東PO文：「最近太肥只顧著吃不知道要跟大家聊什麼！就發一個昨天（指5日）參加的生日會照片好了！最近有什麼除了如何變胖以外更好的事情可以知道嗎？」而他參加的是鴻海創辦人郭台銘夫人曾馨瑩的生日會，同框的人物包括綜藝教母張小燕、Ella陳嘉樺、楊謹華、台北101董事長賈永婕、張清芳、李明依、關穎、連勝文夫婦等人。

▲▼柯震東出席生日會曬合照，被網友發現眼睛沒看鏡頭。（圖／翻攝自IG）

▲柯震東出席生日會曬合照，被網友發現眼睛沒看鏡頭。（圖／翻攝自IG）

照片中的柯震東戴著貓耳帽，手扶著桌腳，被網友發現合照時眼睛沒看鏡頭，對此他回應「他們全部換一台照相機沒跟我說！前輩總是這麼愛欺負晚輩」、「那個桌子有輪子一直跑！身為晚輩的我是唯一要去處理這件事的人」。他目前正在增胖，有粉絲好奇變胖之後還會瘦回來嗎？對此本人親自解答「我不瘦回來你們這些膚淺的浮雲還會理我嗎？」網友笑回「當然依然愛你，才不會管你胖瘦咧」、「我願意和你一起胖」、「看得還真是通透」。

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