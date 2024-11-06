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瑀熙公開「拍短影片真實收入」！　本人認證背後秘辛：水很深

記者王靖淳／綜合報導

網紅瑀熙自遊戲直播主起家，日前她拍短片公開直播主以及YouTuber的真實收入，內容曝光後引發外界討論。為此，今（6）日她又上傳一段影片，分享利用短影片賺錢的看法，並解答外界對於短影片盈利的疑問，同時也坦言背後水很深，「還有更深的是你不知道的事喔，留言，有興趣的我再跟你分享。」

▲▼瑀熙。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

▲瑀熙。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

瑀熙指出，短影片成為當下的流行趨勢，許多人也因此投入拍攝，期望藉此提高知名度。然而，她坦言，真正能夠透過短影片賺錢的人數並不多，因為還是需要相當的知名度才行。針對短影片收益的行情範圍，瑀熙透露，每支影片的酬勞從3000元到20萬元不等，範圍差距相當大。她表示，正因如此，越來越多人進入短影片領域，希望能分一杯羹。

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▲▼瑀熙。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

▲瑀熙分享利用短影音賺錢的行情。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

然而，瑀熙提到，對於一般素人，雖然拍短影片難以直接賺錢，但可以通過提高流量和知名度，進而變現。例如，許多短影片創作者會順勢帶貨，例如保健品等商品，透過影片吸引關注，進而推動銷售，「自己就是一個銷售的平台。」談到短影片的運作，瑀熙坦言行業內水很深，暗示其中還有更多不為人知的運作方式，同時也笑說如果網友有興趣，可以在影片下留言，日後她再詳細分享。

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瑀熙, 網紅, YouTuber

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