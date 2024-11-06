瑀熙露屁股蛋「滿滿妊娠紋」！　產後2個月吐無奈：感覺要開花

記者王靖淳／綜合報導

網紅瑀熙今年3月底宣布嫁給圈外男友，並於9月平安生下兒子「小布」，平時會透過社群記錄日常的她，最近在Threads分享一段露出屁股蛋滿上妊娠紋的影片，透露自己正踏上除妊娠紋之旅，同時也無奈表示：「做完感覺屁股要開花了。」

▲瑀熙。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

影片中，瑀熙躺在治療床上，露出部分臀部，可以看到紅色的痕跡，顯示出剛剛當下正在進行微針治療的狀態。她穿戴著黑色內褲並蓋著一條藍色毯子，周圍醫療人員戴著手套，正在專注地進行治療操作。瑀熙透露，她選擇透過「微針+外泌體」的療程來改善妊娠紋，並坦言這項療程不僅耗時費力，費用也相當高昂，一次花費大約4萬台幣。

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▲瑀熙發文分享除妊娠紋的心得。（圖／翻攝自Threads／uccu0323）

瑀熙形容，除妊娠紋過程後的感覺簡直屁股要開花了，以幽默的口吻分享痛楚，也讓不少粉絲感到既心疼又佩服。貼文及影片曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言表示，「媽媽真偉大」、「好痛的感覺」、「第一次知道屁股也會有」。此外，瑀熙在留言區透露，自己覺得宮縮的痛比除妊娠紋還痛，同時也幽默自嘲：「我是妊娠紋王。」