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《與惡2》回歸！周渝民、薛仕凌雙影帝飆戲　痛失妻女：又一次衝擊

記者蕭采薇／台北報導

耗時5年，台劇《我們與惡的距離II》6日舉辦前導發表會，延續第一季主創班底，以及全新故事和卡司。製作人林昱伶、編劇呂蒔媛、導演林君陽率領雙金鐘影帝周渝民、薛仕凌與劉子銓、白潤音曝光首支前導片花，本季更直面包括國家政策、隨機殺人、精神疾病、公共衛生、社會安全、國民法官等議題。

▲《我們與惡的距離II》製作人江承恩（左起）、林昱伶、演員周渝民、白潤音、劉子銓、薛仕凌、導演林君陽、編劇呂蒔媛。（圖／CATCHPLAY提供）

▲《我們與惡的距離II》（左起）製作人江承恩、林昱伶、演員周渝民、白潤音、劉子銓、薛仕凌、導演林君陽、編劇呂蒔媛。（圖／CATCHPLAY提供）

劇集背後的金獎陣容也備受觀眾期待，《與惡II》從一場火燒出六個家庭的因果糾結，周渝民劇中的造型也首度曝光。今日一同現身的薛仕凌、劉子銓、白潤音三人，都在劇中與周渝民有重要關聯，活動中眾星也首次聊到自己的角色與參演心情。

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周渝民表示：「飾演馬亦森，這個角色橫跨20年，在一場意外失去了我的老婆與小孩，算是情緒很重的角色，有崩潰大哭、有失控打人，我對這個角色非常難忘！」而「得獎機器」金鐘多次封帝的薛仕凌則透露：「我飾演即將被罷免的新科立委高政光，是一個充滿理想性的角色，在自我實現與傳統政治環境下經歷各種拉扯，很像夾心餅乾，不過和飾演我媽媽的媚姊對戲實在非常過癮！」

除了雙金鐘影帝，在劇中扮演關鍵角色的新生代潛力股劉子銓也有吃重演出，他說：「我飾演隨機殺人犯胡冠駿，因為種種因素，最後犯下不可挽回的悲劇，也傷害了許多人，在劇中是串起所有故事的關鍵角色。」

此外，年僅15歲便展露表演鋒芒的白潤音則說：「我在劇中飾演羅譽，是謝欣穎的兒子，也是加害者的家屬，原本幸福的家庭因為一起事件瞬間變調，同時要面對社會的公審，以及生活跟家庭的巨大挑戰。」
 
《與惡II》歷經劇本創作4年，1年時間拍攝後製，一共5年時間打磨。整體製作規模相較第一季直接大升級，連導演林君陽都直呼：「整體相當於3檔戲劇量體的製作難度，這應該是我目前拍過最辛苦的一部戲了！」

▲《我們與惡的距離II》製作人江承恩（左起）、林昱伶、演員周渝民、白潤音、劉子銓、薛仕凌、導演林君陽、編劇呂蒔媛。（圖／CATCHPLAY提供）

▲《我們與惡的距離II》（左起）周渝民、白潤音、劉子銓、薛仕凌。（圖／CATCHPLAY提供）

而續篇的故事核心，除了因一紙判決書，而啟發編劇想重新審視一個人的遭遇，呂蒔媛也提及：「從第一季的隨機殺人、媒體亂象到喚起社會對精神疾病的重視，第二季《我們與惡的距離》故事想講的四個關鍵字，是選擇、修復、理解和接住。」
 
故事以一場大型縱火案為開端，串起周渝民、薛仕凌、楊貴媚、謝欣穎、張軒睿、于子育、劉子銓、白潤音等人種種因果交錯、互相牽扯的情節。編劇呂蒔媛強調，這次故事想深入「能否溫柔地接住每個受傷的人」，還打趣說：「我們整個team偶包都很重，就是大家都不肯放過自己，這其實是編劇的福氣啊。」

▲《我們與惡的距離II》製作人江承恩（左起）、林昱伶、演員周渝民、白潤音、劉子銓、薛仕凌、導演林君陽、編劇呂蒔媛。（圖／CATCHPLAY提供）

▲《我們與惡的距離II》（左起）製作人江承恩、林昱伶、導演林君陽、編劇呂蒔媛。（圖／CATCHPLAY提供）

周渝民坦言：「這個故事跨了20年，我飾演的角色遭遇到很多事，從溫暖勇敢、真實開朗的人，慢慢走向墮落、陰沉、憂慮的人生，看完了片花又再一次衝擊到我。」薛仕凌也說：「看完片花真的蠻激動的，又被刺激到很衝擊。」

劉子銓憶及當時拍攝心情則打趣說：「因為我的角色只有幾場是比較開心的戲，在化妝的時候就會開始進入那個情緒，其實在現場還滿想跟前輩們聊天，但真的比較沒有時間跟機會互動。」白潤音也分享自己角色的挑戰，最後則秀了一段日文推薦：「請大家明年敬請期待《與惡II》！」賣力宣傳也掀起全場高潮。

 

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我們與惡的距離II, 與惡2, 周渝民, 薛仕凌, 劉子銓, 白潤音

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