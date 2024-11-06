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楊貴媚親口承諾「大安森林公園邊哭邊跨年」　喜翔《春行》拍到骨裂

記者蕭采薇／台北報導

楊貴媚、喜翔主演電影《春行》，6日與導演王品文、彭紫惠都一起出席媒體聯訪。楊貴媚曾在經典電影《愛情萬歲》在大安森林公園哭泣，近些年衍生出「在大安森林公園一邊哭一邊跨年」的活動，楊貴媚再度承諾將會親自出席，並笑說：「很感謝大家還記得30年前的作品。」

▲《春行》楊貴媚、喜翔。（圖／今日影像藝術有限公司提供）

▲《春行》楊貴媚、喜翔再度飾演夫妻。（圖／今日影像藝術有限公司提供）

楊貴媚30年前的作品《愛情萬歲》再度掀起討論，片尾一場7分鐘一鏡到底的的哭戲，近年網友發起「在大安森林公園一邊哭一邊跨年」致敬活動，今年也準備續辦。楊貴媚日前在臉書承諾將會親自出席，再被問起該事，她笑說很感謝大家還記得30年前的作品，也透露會帶導演蔡明亮與許肇任，一起陪大家哭過跨年夜。

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▲《春行》楊貴媚、喜翔。（圖／今日影像藝術有限公司提供）

▲《春行》楊貴媚、喜翔再度飾演夫妻。（圖／今日影像藝術有限公司提供）

喜翔以該片入圍金馬影帝，談起入圍想法，他笑說自己是個沒評審緣的演員，更直接大讚兩位導演：「一定是他們得獎！」喜翔透露，開頭曝布遠景的沉重戲對他來說是非常辛苦，「其實最辛苦的是導演，他們遇到我真的很辛苦，我不是非常受控的演員。」

▲《春行》楊貴媚、喜翔。（圖／今日影像藝術有限公司提供）

▲《春行》楊貴媚、喜翔、導演王品文、導演彭紫惠。（圖／今日影像藝術有限公司提供）

喜翔在《春行》中的角色不良於行，必須將腳踝呈現不規則彎曲，他笑說自己當時在七堵走了19遍，從下午一點多走到六點多，沒想到拍完才發現自己骨裂：「我那時候覺得腳越走越痛越走越痛，後來發現已經骨裂了。」

▲《春行》楊貴媚、喜翔。（圖／今日影像藝術有限公司提供）

▲《春行》導演王品文、彭紫惠。（圖／今日影像藝術有限公司提供）

另外，片中喜翔必須將過世的楊貴媚搬進冰櫃，他坦言：「因為人過世身體不可能彎曲，我抱直的衣服會滑，貴媚會往下滑，我有不小心碰到她的屁股，她也都不會去講。」楊貴媚則怕鹽巴跑進耳朵，「我身上壓著30公斤的鹽巴，我一開始還要屏住呼吸，因為胸口不能有起伏，「我被壓住差點喘不過不氣，已經不知道要驚慌，因為真的很重。」《春行》將於11月22日在台上映。

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