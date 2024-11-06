影后楊貴媚在日本被惹哭　鍾欣凌破膽直接崩潰　嚴藝文只想要鮮肉

記者葉文正／台北報導

台視、八大即將推出的最新實境節目《老少女奇遇記2》由桂田文化藝術基金會、桂田文創聯合出品，今發布預告「高知篇」，楊貴媚和嚴藝文勇敢挑戰高空滑索冒險，鍾欣凌被20公尺高度嚇破膽，還拼命哭喊「這個我不行」。

▲影后楊貴媚勇敢往下跳。（圖／桂田文化藝術基金會、桂田文創提供）

楊貴媚、嚴藝文和鍾欣凌在日本高知絕美景點「四萬十川」挑戰高空滑索，楊貴媚化身「楊大膽」，衝第一個體驗，不但完美完成挑戰，還在中途放開雙手享受，最後竟想再滑一次，讓兩個妹妹嚇傻。本就怕高的嚴藝文硬著頭皮滑出去，邊哭邊叫「Oh My God!」，讓楊貴媚和鍾欣凌笑翻，結果最敢嘗試的鍾欣凌竟然被嚇破膽，哭喊「這個我真的不行！」她事後表示「因為很怕我的重量繩索承受不住。」楊貴媚則說「我不衝第一誰衝第一？」最後鍾欣凌是否有跨出那一步，她笑說「當然為了節目還是有滑，但結果很好笑，敬請期待！」

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▲鍾欣凌無法克服恐懼大哭。（圖／桂田文化藝術基金會、桂田文創提供）

三人在高知拜訪一位來自台灣，卻在日本居住31年的洪大姐，她為愛勇闖日本高知，和先生一起經營居酒屋，還以「台北」命名，沒想到就此定居，洪大姐不只經營居酒屋，還賣台灣辣椒油因此在高知小有名氣，也意外推廣了台灣特產。

▲楊貴媚(左起)、鍾欣凌、洪大姊與嚴藝文。（圖／桂田文化藝術基金會、桂田文創提供）

鍾欣凌問她追愛過程，洪大姐害羞揮手表示「不要讓我回想到！」，四人就像許久不見的姐妹，在居酒屋裡促膝長談。在聊天過程，楊貴媚、鍾欣凌和嚴藝文得知洪大姐因長期專注經營居酒屋工作為重，少有機會旅遊，甚至連自己居住的高知景點都不熟悉，因此決定帶她進行「女王式的旅遊」，楊貴媚表示真的很捨不得洪大姐這樣生活，希望能透過《老少女奇遇記2》的力量讓她找回快樂的自己，而節目也真的成功讓四人踏上尋找自己的旅程，在其中發現許多感動。

在首站高知節目組就準備為11月生日的嚴藝文準備驚喜鮮肉，就是曾經在台劇《我的男孩》演過嚴藝文兒子，也和楊貴媚合作過《阮三个》第一季的張軒睿。張軒睿要挑戰在火車上不被姐姐們發現，再突然出現給嚴藝文一個驚喜的蛋糕和擁抱，整段路程又趕又緊張，讓他冒一身冷汗。預告的最後張軒睿也有現身在高空滑索，為不敢踏出去的鍾欣凌打氣加油，但他搞笑透露「其實我自己也怕得要死！」

《老少女奇遇記》第一季走訪全台各地，將感動的故事一一展現在節目，而第二季將完成三位影后未完成的海外工作圓夢計畫，前往日本四個地區執行任務，挖掘在日台人的生活點滴，探詢長期在異地耕耘的台灣人作為第二季的核心，展開一場豐富的「深度之旅」。在三位影后主持人的引導下，將帶領觀眾探勘連日本人都不知道的秘境和鮮為人知的人生故事，一直在電影及戲劇界走跳的影后們，這次藉由實境節目《老少女奇遇記2》將鏡頭移至日本，三位老少女將再次相聚，帶回一個全新的自己。《老少女奇遇記2》由桂田文化藝術基金會、桂田文創聯合出品，麗群影視製作，節目將於11月17日起每週日晚間8點在台視、晚間9點在八大戲劇台正式播出。