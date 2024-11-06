女神謝金燕浪姊5翻紅 11／9回台東捍衛粉絲主權

記者葉文正／台北報導

五月天花蓮公益演唱會因遇強颱延期，原定接棒「一路向東」的「嗨!出發吧來台東」演唱會意外成為振興東部秋冬季觀光的第一棒！活動如期在11月9日、10日兩天登場，地點選在知名的台東海濱公園國際地標；演出陣容包括：謝金燕、羅志祥、林宥嘉、盧廣仲、彭佳慧、動力火車及當紅炸子雞Energy，13組巨蛋等級的天王天后接力報到，主打卡司超越各縣市跨年，縣府希望能藉大型演出號召全國粉絲到好山好水的台東體驗音樂小旅行。



▲謝金燕即將在台東演出。（圖／三立提供）

華語天王林宥嘉日前在金鐘獎典禮上，開口唱了一小段〈浪費〉歌詞，儘管只是即興清唱仍博得滿堂彩，觀眾為之讚嘆，林宥嘉也特別排出年底檔期到台東參加演出，「期望能藉由這個活動，讓更多朋友來到台東觀光」；對於台東印象最深刻的是金城武廣告中所呈現人文、風景都很優美，令人神往，希望這次有機會能在台東多走走看看，透露演出歌單中經典跟新歌都有，歌迷絕對一次滿足，大家記得要一起跟著大聲唱。



▲羅志祥也沒有缺陣。（圖／三立提供）

人氣夯團芒果醬Mango Jump對台東熟門熟路，主唱佐治還曾在當地工作過，對搶訂車票、推薦台東美食相當在行，而且樂團最近發行的新歌〈月亮〉，當初就是在台東完成錄音的，錄製過程中很享受台東帶給團員的創作養分，這次將帶著成品回到台東演出，別具意義，「希望我們的歌聲可以帶給台東一點美好，像台東過去對我們一樣」，芒果醬預告歌單中網羅KTV霸榜的那幾首超夯歌，「大家就開心歡唱吧」。



▲芒果醬。（圖／三立提供）

「嗨!出發吧來台東」振興觀光演唱會陣仗驚人，電音女神謝金燕在結束《浪姐5》爆紅後，回台首場公開大型演出就獻給台東；正忙於男團選秀節目錄製的亞洲舞王羅志祥也特別為台東觀光發聲，而人氣天團Energy的書偉更喊話：「期待能跟現場所有的觀眾一起16蹲，在美麗的台東全場一起16蹲會是非常美麗的畫面。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林宥嘉。（圖／三立提供）

晚會由夏和熙、DJ圓圓主持，11月9日將由彭佳慧、芒果醬 Mango Jump、FEniX、滅火器、盧廣仲及謝金燕等藝人輪番上陣，並有國語作業簿 – DJ賴皮MR.SKIN帶來After Party-華語經典DJ秀，而11月10日陣容同樣精彩，包括林宥嘉、babyMINT、萬芳、吳克群、動力火車、羅志祥及Energy壓軸登場，兩晚都加碼璀璨煙火秀，為台東夜空增添絢麗色彩，歌迷要趕快行動，手刀搶台東住宿及車票，晚會由三立電視製作，東風衛視全程直播。