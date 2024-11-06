黃明志一晚跑2攤！　正妹女友愛相隨「忍不住連打哈欠」

圖文／鏡週刊

大馬歌手黃明志和化妝師女友愛情長跑14年，據傳兩人有意結婚，並且在台灣置產買房，日前走鐘獎結束，本刊直擊黃明志跟女友黏緊緊，一晚跑了兩攤慶功宴，接著才返回兩人共築的愛巢，婚事看來頗有眉目。

▲10月26日23：39，黃明志（右）在走鐘獎慶功中途，帶著女友Sarah（左）跑去便利商店採買。（圖／鏡週刊）



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▲黃明志正舉行世界巡迴演唱會，目前剛唱完高雄站。（翻攝自黃明志IG／鏡週刊）

黃明志和女友Sarah從7年前就說要結婚，但一直沒有動靜，10月24日晚間黃明志參加走鐘獎結束，本刊目擊他和女友一路愛相隨的畫面，親暱得像老夫老妻。

陪整天 女友愛睏撐不住

當晚，黃明志前往茹曦酒店參加走鐘獎慶功宴，他頂著招牌毛帽造型，和其他網紅在酒店門口寒暄，接著又搭上保母車，前往附近的桶仔雞餐廳，和自己公司同事慶功。

黃明志在餐廳門口和粉絲合照，女友Sarah則靜靜在一旁等候，並未迴避粉絲，在公開場合亮相顯得相當自然，接著才一起入席用餐。只見黃明志繼續開啟他的話癆模式，頻頻和工作人員高談闊論，但經歷一整天的典禮，Sarah臉色疲憊，在旁不斷打哈欠，默默低頭吃東西。眼見女友無聊，黃明志就帶著女友到對面的便利商店採買小零食，準備等等帶回家吃。

▲10月27日00：33，後來黃明志（左）見女友（右）頻打哈欠，於是起身離開慶功現場。（圖／鏡週刊）

▲10月27日00：35，臨走之前，黃明志（右）繼續在餐廳門口和工作人員哈拉，才願意上保母車。中為女友。（圖／鏡週刊）

時間來到深夜12點半，Sarah睏意撐不住，又打了一個大哈欠，黃明志才帶著她和團隊成員上車，回到台北萬華的住處，而一行工作人員跟著情侶倆上樓一陣後，就又下樓搭著保母車離開，黃明志和女友則繼續留在住處，判斷此處就是兩人在台北的愛巢。

▲10月27日00：55，回家時女友（左）走在前面，一群工作人員跟著上樓到黃明志（中）住處，但僅是放東西後就下來。（圖／鏡週刊）

外型甜 清新版海倫清桃

據悉，黃明志一直打算在台灣置產，近年來有空就四處看房子，不過即使已是亞洲知名歌手，連他也抱怨「台北房價太貴了」，得一邊存錢一邊看房，至於結婚進度，因為兩人愛情長跑多年已是靈魂伴侶，對於有沒有婚姻並不太在意，對他們來說只是一張紙而已，因此「看心情」再決定，但一直朝著結婚的方向前進。

▲黃明志（左）的歌曲中充滿反叛意識，且時常找來話題人物，曾邀黃秋生（右）合拍MV。（圖／翻攝自黃明志IG／鏡週刊）

黃明志女友Sarah外型甜美，被網友封是「清新版海倫清桃」，兩人都是馬來西亞人，因工作認識而交往，後來更讓女友擔任貼身造型師，讓常常飛來飛去的自己可以安心，女友也跟著他定居在台灣。

雖然黃明志愛搞怪，但他對女友倒是溫柔男子漢，雖然他收女弟子，但都會介紹給女友認識，且也會挑餐廳用美食寵愛女友，工作人員稱他們形影不離，感情相當緊密。

對此，經紀人表示，黃明志和女友回去的地方，只是公司的宿舍。

▲黃明志在愚人節幫自己辦喪禮，因玩笑開太大，引來大馬媒體批評。（圖／翻攝自黃明志IG／鏡週刊）

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