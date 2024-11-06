律喜遭攻擊「拋棄孩子」快1年！　爆料崔敏煥：我比任何人都不想公開

記者張筱涵／綜合報導

律喜在《現在起獨自一人》中告白，其實在離婚1年前就發現前夫崔敏煥上聲色場所，原本以為自己能克服，最後仍深陷痛苦中，面對外界「拋棄孩子」的指控更是心痛不已，最後決定站出來重新爭取撫養權：「雖然不希望鬧上法庭，但嘗試總比什麼都不做來得好，即使需要長期努力，我也願意為了孩子付出。」

▲律喜爆料崔敏煥和聲色場所仲介的音檔。（圖／翻攝自Instagram／minhwan12、yul._.hee）



律喜在《現在起獨自一人》中坦承，其實在離婚1年前就發現崔敏煥上聲色場所的事情，雖曾嘗試維持關係，最終還是沒辦法：「當初發現對方有過錯時，因為孩子的緣故試圖克服，但最終還是無法彌合彼此的差距，為了彼此的未來，我們決定離婚。」現在爆料出來，心情也是十分複雜，因為自始至終都不希望這件事情被搬上檯面：「我比任何人都不想公開這件事。」

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當初離婚時，律喜考量到娘家和婆家的經濟差距，因此決定將撫養權給前夫，沒想到這個決定卻讓自己成為網友攻擊的對象，尤其被指責「拋棄孩子」這件事情，是最讓她感到心痛的：「我從未逃避作為母親的責任，從未拋棄孩子。」

這次爆料後，看到網友說「如果不論如何努力去打官司，就不會發生這種情況」，律喜決定重新提起訴訟，並在專業律師的建議下努力：「過去一年來，這段日子非常艱難，甚至沒有冷靜思考的機會。如果當初我有足夠的資源，可能不會做出讓步的決定。」

律師指出：「律喜在去年12月離婚，還在合法申請的時間範圍內，可以就撫養權與財產問題提出重新分配申請。」律師進一步解釋，法庭會依據撫養人的住所穩定性、協助照顧的資源、經濟狀況及對方的撫養費支持等因素進行判斷，並鼓勵律喜提出撫養權變更申請。

律喜最後表示：「即使是現在，我也希望能重新帶回孩子。雖然不希望鬧上法庭，但嘗試總比什麼都不做來得好，即使需要長期努力，我也願意為了孩子付出。」