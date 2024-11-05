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黃迪揚當爸「跪地熱擁」馬桶上的老婆　坐月子要花30萬嚇壞方宥心

記者蕭采薇／台北報導

公視人生劇展《選物家》邀來甫入圍第59屆金鐘獎的黃迪揚、方宥心，以及本屆「雙金導演」林志儒、小童星黃宥凱演出。拍攝前黃迪揚竟花近5千塊夾娃娃「做功課」，而方宥心劇中飾演黃迪揚孕妻，現實中，黃迪揚說得知老婆懷孕時，他跪在地上熱擁坐在馬桶上的老婆。

▲▼公視人間劇場新戲「選物家」即將上映，11/5劇中演員黃迪揚、方宥心、林志儒、黃宥凱舉行媒體茶敘，暢談拍戲的甘苦。（圖／記者湯興漢攝）

▲《選物家》（左起）方宥心、黃迪揚。（圖／記者湯興漢攝）

《選物家》劇情描述黃迪揚飾演的主角張允光，為了給妻小更好的生活，白天開黑頭車為老闆奔波，晚上則經營夾娃娃機賺取額外收入。故事靈感源自導演自身的經歷和對父親的懷念，導演胥昌浩表示，希望藉由影片呈現台灣常見卻少被著眼的「夾娃娃機台主」職人生活，並探討人們在追求物質和名利之外，是否忽略了生命中真正重要的事物。

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金鐘男配黃迪揚和方宥心彼此認識超過十年，戲裡戲外有著滿滿的信任和了解，方宥心這次演黃迪揚懷孕的太太，也特地向黃迪揚夫妻討教懷孕期間的過程，與心理的變化。黃迪揚說，得知老婆懷孕、驗出兩條線，他跪在地上熱擁坐在馬桶上的老婆，說聲：「恭禧！」

▲▼公視人間劇場新戲「選物家」即將上映，11/5劇中演員黃迪揚、方宥心、林志儒、黃宥凱舉行媒體茶敘，暢談拍戲的甘苦。（圖／記者湯興漢攝）

▲《選物家》方宥心、黃迪揚、黃宥凱和導演林志儒。（圖／記者湯興漢攝）

很務實的他卻也一夜未眠，上網查了從產檢到坐月子至少要花30萬，讓當時月收入只有8千元，戶頭不到10萬的他，忍不住「默默流淚」。結婚一年多的方宥心一聽嚇傻，直呼：「演員工作不穩定，經濟壓力大，不敢想！覺得要等工作更穩定再考慮。」是否到時可能生不出來了嗎？方宥心笑說：「那也是天意。」

而黃迪揚切身經驗的分享，也讓方宥心深刻感受到，為什麼所演的角色在生產後，決定拒絕老公的好意解除做月子合約，她說：「我們不是出生在有錢人家，不管過什麼樣的生活，都要守護彼此的生命。」  

▲▼公視人間劇場新戲「選物家」即將上映，11/5劇中演員黃迪揚、方宥心、林志儒、黃宥凱舉行媒體茶敘，暢談拍戲的甘苦。（圖／記者湯興漢攝）

▲《選物家》方宥心演孕婦，因為肚子太大而被打掃阿姨誤認為真。（圖／記者湯興漢攝）

方宥心在劇中飾演懷孕的妻子蔡敏俐，幾乎從頭到尾都挺著孕肚演出，十分辛苦！為了更貼近角色，還曾向黃迪揚夫妻請教許多懷孕期間的過程和心理變化。方宥心分享，在拍攝外景時，曾因為肚子太大而被打掃阿姨誤認為真的孕婦，甚至在洗手間被提醒：「地上有水，要小心走！」卸下道具肚後，方宥心笑說：「終於可以身輕如燕了！」《選物家》將於11月10日晚間10點於公視首播，11月17日中午12點公視+影音平台上架。

 

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