黃偉晉PO友走光片「遭檢舉再發聲」！　公司聲明全文曝光

記者王靖淳／綜合報導

藝人黃偉晉今年萬聖節挑戰扮裝動漫《我的英雄學院》中的角色「荼毘」，在路上遇到變裝友人時，拍到對方露出乳暈險「露點」的影片，不過事後卻遭網友檢舉。為此，他今（5）日晚間透過公司發出聲明。

▲黃偉晉經紀公司發布聲明稿。（圖／翻攝自Instagram／younghope.ent）

黃偉晉的經紀公司針對近日萬聖節影片風波的發布聲明，澄清是個人在IG限動中分享的萬聖節裝扮影片，被誤導性標題報導，並否認影片內容涉及任何猥褻行為。經紀公司指出，黃偉晉的影片原意為響應萬聖節輕鬆愉快、自由不羈的氛圍，無意冒犯。

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聲明中提到，影片拍攝於萬聖節期間，黃偉晉在社群限動分享一段與男性友人互動的畫面，該友人當時穿著薄紗的愛神裝扮。黃偉晉發現友人使用的胸部道具出現狀況，便主動伸手遮蔽，並以調侃方式化解尷尬。經紀公司強調，影片本意僅為詼諧互動，絕無任何猥褻或不當意圖。

▲黃偉晉回應IG影片被檢舉。（圖／翻攝自Facebook／黃偉晉）

經紀公司指出，該報導易被有心人士利用，進一步誤導社會大眾，損害黃偉晉及友人形象，也破壞萬聖節應有的自由歡快氛圍。最後，經紀公司在聲明中呼籲應真實、完整地呈現事件全貌，希望隨著萬聖節的結束，相關風波也能平息，同時也強調，若有不實報導或再度轉載影響到公司及藝人的權益，將採取適當的法律行動，捍衛旗下藝人的名譽。

【聲明稿】

茲就本公司旗下藝人黃偉晉近日於其個人IG限動分享萬聖節裝扮影片，遭鏡周刊於今日（2024.11.5）以聳動標題「【獨家】【變裝玩上火】萬聖節玩瘋頭黃偉晉po乳暈走光涉猥褻」報導一事澄清聲明如下：

日前黃偉晉為響應萬聖節創意裝扮、自由不羈的歡快氣氛，而於其個人IG分享限動影片，其中一則限動影片為男性友人變裝薄紗愛神一角，惟在雙方互動過程中發覺男性友人使用的胸部道具狀況有異，而主動伸手為其遮蔽，且為化解尷尬轉以調侃方式繼續互動，並無任何猥褻或使大眾有任何不適之意，也從未想過一個詼諧的影片會遭指摘沙刑法之散布猥亵物品罪。

鏡周刊前述報導及轉載圖片因僅擷取其中一部畫面，並未完整且真實呈現當時互動全貌，且聳動的標題也易遭有心人士利用、誤導渲染，造成社會大眾對黃偉晉及該影片中出鏡相關友人有誤解，破壞萬聖節自由裝扮百無禁忌的歡快氛圍，特此澄清，盼鏡週刊及各媒體知悉上情，也希望本事件隨著萬聖節的結束一併落幕，但如有不實報導或轉載而損及公司及藝人權益者，本公司也將採取適當行動，以維權益。

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中華民國113年11月5日