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Joeman開特斯拉險爆胎！　「四輪見鋼絲」驚悚過程曝：運氣很好

記者王靖淳／綜合報導

網紅Joeman以開箱、介紹美食等相關影片走紅，今（5）日他在IG上傳一段短片透露前幾天在開特斯拉時，突然跳出紅色警示訊號，事後到車行檢查才發現四個輪胎都已「見鋼絲」，處於隨時可能爆胎的危險狀態。為此，Joeman驚呼：「很多時候你覺得運氣不好，但事後來看你發現其實是運氣很好。」

▲▼Joeman。（圖／翻攝自Instagram／joemanweng）

▲Joeman透露開車一半突然跳出紅色警示。（圖／翻攝自Instagram／joemanweng）

Joeman透露，前幾天把特斯拉開回車行檢查胎壓，才發現輪胎被釘子刺穿，導致胎壓極低，當下原以為自己運氣不佳，但沒想到隨後的檢查結果更讓人心驚。他表示，經由合夥人的口中得知，他的四個輪胎隨時可能爆胎，這讓他驚訝地表示，這台特斯拉行駛才一萬多公里，過去他駕駛油車時，這樣的里程數通常不需要更換輪胎。然而，Joeman猜測，可能由於特斯拉馬力較大，加上自己習慣急踩急煞，所以才導致輪胎的耗損速度遠超過預期，自己卻未曾察覺。

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▲▼Joeman。（圖／翻攝自Instagram／joemanweng）

▲Joeman呼籲大家車子要定期保養。（圖／翻攝自Instagram／joemanweng）

Joeman事後回想後認為，這次「胎壓警示」實屬幸運之事，若真在高速行駛時發生爆胎，輕則可能擦撞路肩，重則引發重大車禍。最後，Joeman藉此影片提醒大家，車輛定期保養非常重要，即便是新車或行駛里程不多的車輛，也需定期檢查輪胎狀況，以確保行車安全。貼文曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言表示，「見鋼絲真的很危險」、「不幸中之大幸，人沒事就好」、「真的不管騎車或開車，任何工具都要定期保養」。

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