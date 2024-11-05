蕭秉治睽違10年重返小巨蛋門票完售！　抱憾撞場周杰倫無緣朝聖

記者蔡琛儀／台北報導

蕭秉治新專輯《完人》日前殺青完工，昨（4日）他12月7日重返台北小巨蛋的「活著Alive」演唱會門票也宣告已全數完售的好消息。近日正忙著籌備演唱會的蕭秉治，公司假藉開會行「慶功」之實，驚喜宣布完售，並送上他最愛的城市洛杉磯來回機票，讓他明年可好好休息充電。

▲蕭秉治小巨蛋演唱會歡慶完售。（圖／相信音樂提供）

他喜悅之情溢於言表，他說：「很謝謝大家，這是我我睽違十年重返小巨蛋，會把最好一面展現給大家。」此次演唱會設有「X」延伸舞台，搖滾區後設有VIP包廂，他也會四面八方走近歌迷，和歌迷近距離互動。

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十年前他和MP魔幻力量北高雙蛋完售，相隔十年再戰小巨蛋也再創下完售佳蹟，蕭秉治坦言一開始其實忐忑不安，他說：「自己心裡沒有那麼確定怕賣不完，還問公司可以取消嗎？」現在聽到完售消息，也放下心裡的大石頭，感謝歌迷的支持，他會將十年經歷的一切化作音樂謝謝歌迷。

▲蕭秉治獲得公司贈送洛杉磯來回機票。（圖／相信音樂提供）

而12月7日重返台北小巨蛋，正巧偶像周杰倫也在大巨蛋開唱，這次無緣看到，不過他安慰自己：「沒關係我看過周杰倫演唱會，還看了兩次。」不過有同時喜歡周杰倫和蕭秉治的歌迷，剛好也搶到周杰倫12月7日的票，撞場在網路求換日期，被網友笑說：「小孩子才做選擇，當然兩個都要。」