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韓主廚界「四大天王」李連福拒絕《黑白大廚》　笑稱：奪冠很多次了

記者張筱涵／綜合報導

南韓中餐料理界「四大天王」之一的李連福近日坦承，曾收到《黑白大廚：料理階級大戰》的邀約出演，但最終決定婉拒，笑說自己只要上這類的競爭節目，幾乎都是拿下冠軍的，若上第二季就把名字改成「朴連福」，引起笑聲不斷。

▲▼李連福。（圖／翻攝自YouTube／SBS Entertainment）

▲李連福笑稱自己只要上競爭節目幾乎都是冠軍。（圖／翻攝自YouTube／SBS Entertainment）

在最新一集《同床異夢2—你是我的命運》中，主持人金淑詢問李連福是否也收到《黑白大廚》出演邀請，李連福坦言自己是第一位被邀約的廚師，但他決定不參加，並補充說：「我參加的比賽大多都獲勝，最近的雞肉料理比賽也是冠軍，《拜託冰箱》也曾多次奪冠。」

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不過，當節目展示了《黑白大廚》參賽者「鐵盒廚師（直譯，철가방 요리사）」林泰訓的料理技藝，李連福看到後馬上說自己是「木盒廚師」，感慨當年學習料理時根本還沒有鐵盒。

而當林泰訓的料理技術獲得在場嘉賓稱讚時，李連福又說自己22歲就當上大使館的主廚，讓主持人金九拉笑稱：「我以為大師會默默欣賞，沒想到還頗具競爭心呢！」

儘管觀眾期待在第二季《黑白大廚》中見到李連福，但他再次強調不會出演，並笑言若參加就會「改名為朴連福」。事實上，李連福22歲在認識的前輩引薦下擔任台灣駐韓大使館的廚師，和呂敬來、劉方寧、陳生龍並列韓國「中華料理四大名廚」，2006年首次在《生活達人》中展露身手，隨後在2015年加入《拜託冰箱》後，正式展開了他的綜藝之路，成為廣受觀眾喜愛的廚師兼節目嘉賓。

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