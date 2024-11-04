ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

YTR思庭再揭「心靈課大哭錄音檔」　愛莉莎莎現身認證：這趴最瞎

記者蔡宜芳／綜合報導

近來「心靈課程」成為網路熱門話題，曾是學員的YouTuber福爾思庭也站出來控訴「遭到PUA」，並揭發學員被老師辱罵的錄音檔。她4日又上傳了一則上課錄音檔，解釋為何許多學員都會深信不疑；而曾參加課程的愛莉莎莎也留言證實。

▲▼YTR思庭再揭「心靈課大哭錄音檔」愛莉莎莎認證。（圖／翻攝自Instagram／robertzona）

▲思庭和愛莉莎莎都曾參加過同樣的心靈課程。（圖／翻攝自Instagram／robertzona）

思庭透露心靈課程的第一階段，會有一個關燈大哭的環節，錄音檔中，可以聽到老師用哭腔喊道：「一直以來你打破對自己的承諾是最多的，你早就對自己有很多的傷心、難過、很多的憤怒、很多的悔恨、很多的不滿。是時候了，這個百分百去釋放！」並配上悲情音樂，要求學員透過大哭大喊發洩情緒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

思庭指出，因為老師前面的暗示，會讓大家覺得自己很差；而大哭環節結束後，老師又會放柔語氣安慰學員，讓大家覺得能夠接受自己，「給我們一個『我很差，但有人可以懂我的感受』」。

▲▼YTR思庭再揭「心靈課大哭錄音檔」愛莉莎莎認證。（圖／翻攝自Instagram／robertzona）

▲思庭公開心靈課程錄音檔。（圖／翻攝自Instagram／robertzona）

思庭也提到，在第三階段的某個環節中，每個學員都要輪流站在台上被全班同學罵，而且一定要哭出來才會被允許下台，「然後我們還要給每個人打分數，分數全部加總後，大家會按分數高低坐位置，就算分數最高也要被罵。」

對於外界質疑「為什麼會那麼笨被騙」，思庭表示，因為課程環節設計的關係，學員們就像被拆解又重新組裝，「然後我們以為我們好了，殊不知是越來越變成他們的形狀。」

▲▼YTR思庭再揭「心靈課大哭錄音檔」愛莉莎莎認證。（圖／翻攝自Instagram／robertzona）

▲思庭發文。（圖／翻攝自Instagram／robertzona）

對此，愛莉莎莎現身留言說：「我記得我當時完全進入不了那個情緒！」酷炫也說：「去上我會笑場。」而思庭則回道：「很多清醒的人都覺得很好笑！但當時我們卻深陷其中無法自拔，這才是恐怖的地方……」

而思庭也表示，自己公開內容立刻就被洗版罵爆，是不正常的現象，「正常的心靈課程不會怕被透明化內容，那是不是就是有怪怪的地方？所以才不讓我們分享出去？」

▲▼YTR思庭再揭「心靈課大哭錄音檔」愛莉莎莎認證。（圖／翻攝自Instagram／robertzona）

▲網友及藍勾勾名人留言。（圖／翻攝自Instagram／robertzona）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

低胸大眼妹「建國高賣玉蘭花」網暴動！　本人是她！背後殘酷事實曝光

推薦閱讀

劉德華演唱會最終場…粉絲1舉動　「他當場哭到道歉」全場變淚海

劉德華演唱會最終場…粉絲1舉動　「他當場哭到道歉」全場變淚海

敖犬「車內恩愛空姐辣妻」全被拍！做人計畫曝光　24小時都黏緊緊

敖犬「車內恩愛空姐辣妻」全被拍！做人計畫曝光　24小時都黏緊緊

連恩遺體「經48小時防腐處理」將運回英國　心碎父親自帶兒子回家

連恩遺體「經48小時防腐處理」將運回英國　心碎父親自帶兒子回家

劉德華挨轟「媚共藝人」　邱瓈寬開砲王定宇嗆：滾回去！我呸

劉德華挨轟「媚共藝人」　邱瓈寬開砲王定宇嗆：滾回去！我呸

60萬人免費看光！劉德華演唱會3hrs慘遭直播　主辦強硬：要求下架

60萬人免費看光！劉德華演唱會3hrs慘遭直播　主辦強硬：要求下架

影后變引退！曾莞婷淚崩認：一直想離開演藝圈　「這是我最後一場戲」

影后變引退！曾莞婷淚崩認：一直想離開演藝圈　「這是我最後一場戲」

吳慷仁「確定不參加金馬」打破影帝規則！　金馬回應缺席原因

吳慷仁「確定不參加金馬」打破影帝規則！　金馬回應缺席原因

專訪／犬系男優「做出真感情」：有女優暈船⋯　AV行規戀愛禁忌曝光

專訪／犬系男優「做出真感情」：有女優暈船⋯　AV行規戀愛禁忌曝光

五月天花蓮開唱守約回歸！　「免費入場」一次4場時間、地點全公開

五月天花蓮開唱守約回歸！　「免費入場」一次4場時間、地點全公開

哈孝遠遭爆錄外景和民眾起衝突！ 　「飆怒要他滾」導火線曝光

哈孝遠遭爆錄外景和民眾起衝突！ 　「飆怒要他滾」導火線曝光

唐綺陽運勢／牡羊「感情易受騙」射手吸引新桃花！獅子把握超旺貴人運

唐綺陽運勢／牡羊「感情易受騙」射手吸引新桃花！獅子把握超旺貴人運

兩女星後台吵架！謝盈萱認了是本人　楊謹華「走心」：說我們演技爛

兩女星後台吵架！謝盈萱認了是本人　楊謹華「走心」：說我們演技爛

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

劉德華演唱會最終場…粉絲1舉動　「他當場哭到道歉」全場變淚海

敖犬「車內恩愛空姐辣妻」全被拍！做人計畫曝光　24小時都黏緊緊

連恩遺體「經48小時防腐處理」將運回英國　心碎父親自帶兒子回家

劉德華挨轟「媚共藝人」　邱瓈寬開砲王定宇嗆：滾回去！我呸

60萬人免費看光！劉德華演唱會3hrs慘遭直播　主辦強硬：要求下架

影后變引退！曾莞婷淚崩認：一直想離開演藝圈　「這是我最後一場戲」

吳慷仁「確定不參加金馬」打破影帝規則！　金馬回應缺席原因

專訪／犬系男優「做出真感情」：有女優暈船⋯　AV行規戀愛禁忌曝光

五月天花蓮開唱守約回歸！　「免費入場」一次4場時間、地點全公開

哈孝遠遭爆錄外景和民眾起衝突！ 　「飆怒要他滾」導火線曝光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

福爾思庭, 心靈課程, 愛莉莎莎

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 金雲與韓星崔振赫獲「模特兒之星」獎項　187遇到190驚喊：你好高！
  2. YTR思庭再揭「心靈課大哭錄音檔」　愛莉莎莎現身認證：這趴最瞎
  3. 鳳梨老婆認了「打算生小孩」！　鬆口做人進度：平安健康最重要
  4. 台北夜跑⋯身邊「顯眼黃衣男」竟是林柏宏！　男神親開口約跑
  5. 幫麥可打造〈Beat It〉　傳奇製作人昆西瓊斯91歲辭世
  6. 張信哲演唱會唱到一半⋯　台下坐著「大咖男神」5萬人看傻狂尖叫
  7. 李佳穎卸貨倒數曬渾圓孕肚！　「全身照曝光」Sandy讚嘆：好漂亮
  8. 金泰梨《正年》扯嗓唱到吐血　「觀眾全看哭了」收視率衝破15.1%
  9. 兩女星後台吵架！謝盈萱認了是本人　楊謹華「走心」：說我們演技爛
  10. 黃子韜鬆口「明年辦婚禮」規劃曝光　被徐藝洋罵：你有病吧！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366