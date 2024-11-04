YTR思庭再揭「心靈課大哭錄音檔」　愛莉莎莎現身認證：這趴最瞎

記者蔡宜芳／綜合報導

近來「心靈課程」成為網路熱門話題，曾是學員的YouTuber福爾思庭也站出來控訴「遭到PUA」，並揭發學員被老師辱罵的錄音檔。她4日又上傳了一則上課錄音檔，解釋為何許多學員都會深信不疑；而曾參加課程的愛莉莎莎也留言證實。

▲思庭和愛莉莎莎都曾參加過同樣的心靈課程。（圖／翻攝自Instagram／robertzona）

思庭透露心靈課程的第一階段，會有一個關燈大哭的環節，錄音檔中，可以聽到老師用哭腔喊道：「一直以來你打破對自己的承諾是最多的，你早就對自己有很多的傷心、難過、很多的憤怒、很多的悔恨、很多的不滿。是時候了，這個百分百去釋放！」並配上悲情音樂，要求學員透過大哭大喊發洩情緒。

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思庭指出，因為老師前面的暗示，會讓大家覺得自己很差；而大哭環節結束後，老師又會放柔語氣安慰學員，讓大家覺得能夠接受自己，「給我們一個『我很差，但有人可以懂我的感受』」。

▲思庭公開心靈課程錄音檔。（圖／翻攝自Instagram／robertzona）

思庭也提到，在第三階段的某個環節中，每個學員都要輪流站在台上被全班同學罵，而且一定要哭出來才會被允許下台，「然後我們還要給每個人打分數，分數全部加總後，大家會按分數高低坐位置，就算分數最高也要被罵。」

對於外界質疑「為什麼會那麼笨被騙」，思庭表示，因為課程環節設計的關係，學員們就像被拆解又重新組裝，「然後我們以為我們好了，殊不知是越來越變成他們的形狀。」

▲思庭發文。（圖／翻攝自Instagram／robertzona）

對此，愛莉莎莎現身留言說：「我記得我當時完全進入不了那個情緒！」酷炫也說：「去上我會笑場。」而思庭則回道：「很多清醒的人都覺得很好笑！但當時我們卻深陷其中無法自拔，這才是恐怖的地方……」

而思庭也表示，自己公開內容立刻就被洗版罵爆，是不正常的現象，「正常的心靈課程不會怕被透明化內容，那是不是就是有怪怪的地方？所以才不讓我們分享出去？」

▲網友及藍勾勾名人留言。（圖／翻攝自Instagram／robertzona）