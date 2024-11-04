李佳穎卸貨倒數曬渾圓孕肚！　「全身照曝光」Sandy讚嘆：好漂亮

記者王靖淳／綜合報導

女星李佳穎去年和小9歲的男友「阿力」結婚，她在今年6月宣布懷孕5個月的好消息，目前懷胎邁入10個月的她，平時仍會透過社群記錄生活，最近更在IG曬出一系列孕肚全身近照，讓女星Sandy（吳姍儒）都忍不住讚嘆：「好漂亮！」

▲李佳穎。（圖／翻攝自Instagram／junoohknow）

照片中，李佳穎從身穿優雅的條紋長裙到自然的寬鬆上衣，再到溫馨的孕婦裝，都充分展現出她的魅力。她除了微微靠在牆邊、用雙手輕輕拉起頭髮之外，還不忘擺出自然放鬆且微笑的表情，同時也挺著孕肚側身走在戶外，臉上的笑容散發出幸福的母愛光輝，更讓整組照片充滿溫馨的氣氛。

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▲李佳穎分享懷孕近照。（圖／翻攝自Instagram／junoohknow）

貼文曝光，立即吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言寫下祝福及讚美的留言，「有夠美」、「可愛的媽咪」、「漂亮又可愛的孕婦」、「超級可愛，祝福順產」、「替妳開心，一切順利」、「皮膚怎麼可以那麼吹彈」、「期待寶寶誕生的好消息喔」，就連女星吳姍儒都忍不住驚呼：「好漂亮。」

▲Sandy留言稱讚李佳穎。（圖／翻攝自Instagram／junoohknow）