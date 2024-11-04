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親生女兒藥癮經歷拍成電影　伊旺麥奎格力挺同台飆戲

伊旺麥奎格（左）在《霸愛之路》飾演帶著女兒克拉拉麥奎格（右）踏上公路之旅的父親。（本萃電影提供）

▲伊旺麥奎格（左）在《霸愛之路》飾演帶著女兒克拉拉麥奎格（右）踏上公路之旅的父親。（圖／本萃電影提供）

圖文／鏡週刊

英國男星伊旺麥奎格在新片《霸愛之路》中與女兒克拉拉麥奎格（Clara McGregor）同框演出，戲裡戲外都是父女。特別的是，該片有部分內容取材於克拉拉麥奎格的親身經歷，戲外這對父女曾爆發衝突，但經過這些年關係已漸修復，伊旺麥奎格也力挺參與演出。

《霸愛之路》由克拉拉麥奎格身兼監製、編劇及女主角，取材自親身經歷，並邀新銳導演艾瑪魏斯騰柏格（Emma Westenberg）擔任導演，故事描述一位離婚後便未與女兒見面的父親，得知女兒用藥成癮差點喪命，於是前往接她踏上前往勒戒所的公路之旅，但女兒對這趟旅程的目的一無所知，對於已踏入另一段婚姻的父親還充滿矛盾情感。

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以《猜火車》、《紅磨坊》以及《星際大戰》前傳三部曲中「歐比王」一角聞名的伊旺麥奎格在現實生活中也與妻子離異而後再婚，他的女兒克拉拉曾在社群上承認有服用鎮靜劑藥物成癮的習慣，對伊旺再婚也非常不諒解，甚至發文砲轟。然而隨著伊旺麥奎格與新任妻子的孩子出生後，克拉拉與父親的對立逐漸被時間沖淡，真實生活與電影劇情有高度重疊。

克拉拉麥奎格從自身經歷發想編寫出《霸愛之路》劇本，並身兼監製和女主角。（本萃電影提供）

▲克拉拉麥奎格從自身經歷發想編寫出《霸愛之路》劇本，並身兼監製和女主角。（圖／本萃電影提供）

伊旺麥奎格表示，當時女兒帶著劇本找上他時，兩人除了討論故事外，還聊到許多關於創作過程的話題，伊旺說，起初這個故事源自於兩人的相處，但隨著劇本創作逐漸成型，《霸愛之路》最終成為另外一對父女的虛構故事，而他被最終完成的劇本感動，答應女兒的邀請一同演出。

克拉拉過去曾參與父親主演的《摯友維尼》，但不像這次有這麼多的互動。她表示，很開心能夠與父親一起演戲，不但能近距離觀看父親工作時的樣子，也藉此建立起更親密的情感。伊旺麥奎格則說，在拍攝現場看到女兒做為監製和演員，和導演溝通相當順暢，拍攝過程能夠很自然地投入演出，但他也坦言，片中出現女兒發生危險的戲時，他一度表現相當激動，在那一瞬間，他也有點不知道自己究竟是為角色感到激動，或因是克拉拉的爸爸而情緒劇烈起伏。

伊旺麥奎格也說，因為這部片的預算很少，身兼監製的女兒將每筆預算算得精準，讓這部片拍攝只用了22天就殺青，但兩人相處的情感密度累積，卻像是拍攝了好幾個月一樣， 他會很想念這段拍攝的時光。《霸愛之路》將於11月8日登上台灣院線，詳細資訊請上本萃電影官網查詢。


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