記者吳睿慈／台北報導

24歲男歌手王ADEN於2日在台北華山Legacy舉辦出道以來首場個人演唱會「2024 王ADEN－『Be a BIG Lover』首次個人專場巡迴演唱會」，寵粉一百分的他，22首歌曲又唱又跳，更重拾久違的木吉他和電吉他，引領滿場破千粉絲進入他的音樂世界。尤其是在唱到〈HIGHLIGHT〉前，歌迷大喊著「脱」，他送上粉絲福利，掀起上衣大秀精實腹肌，笑虧台下歌迷是「小色魔」，氣氛嗨到最高點。

▲王ADEN出道以來首度舉辦個人演唱會。（圖／愛騰音樂、KKLIVE提供）



王ADEN 在音樂圈擁有好人緣，嘉賓陣容相當豪華，好朋友黃祝賢儒、Jinbo、《原子少年2》小行星和PIZZALI都來助陣演唱會。他與Jinbo合唱〈December〉，然後好友黃祝賢儒也驚喜現身與他合唱〈我就是白浪〉，兩人身為同齡人在音樂上有著相當好的默契，他稱讚黃祝賢儒唱功了得、製作實力也同樣出彩，正好歌曲〈你說這叫天秤座但你喜歡〉就是黃祝賢儒為他配唱，他大讚好兄弟：「我自己錄絕對做不出這種效果。」

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▲王ADEN演唱會又唱又跳卯足全力。（圖／愛騰音樂、KKLIVE提供）



嘉賓宛如驚喜包，王ADEN接著邀請另一位同為千禧世代的音樂人PIZZALI，兩人共同演唱〈千禧囝〉嗨爆全場。最後是他與《原子少年2》小行星驚喜合體，重現節目中經典舞台〈想了你6次〉，滿場尖叫聲不斷，他表示很欣賞小行星，「小行星看到都會叫我老師，其實我心底的某一塊認為是我才要叫他們老師。」直呼：「他們叫我老師也合理，所以他們每次叫我老師的時候我心裡都會害羞個0.5秒。」

到了演唱會尾聲，滿場演出王ADEN一展驚人體力，整場演出又唱又跳，電吉他、木吉他演出也令人驚豔！十八般武藝全都呈現給一路相挺的歌迷。他也在唱〈HIGHLIGHT〉前，回應歌迷的期待，掀起上衣大秀精實腹肌，笑虧台下歌迷是「小色魔」，搞笑求饒：「己所不欲，勿施於人，下次請粉絲先說。」逗得全場歌迷笑不停。

▲▼王ADEN露出精壯身材，歌迷反應狂尖叫，他笑虧「小色魔」。（圖／愛騰音樂、KKLIVE提供）



寵粉的他更在安可曲唱完後，直接脫下演唱會專屬的T-Shirt， 丟向舞台送給幸運粉絲，用近乎180度的鞠躬，感謝一路相挺的歌迷朋友們一起參與他的首場專場演唱會，為台北場演唱會畫下完美句點，接下來持續飲控練習準備下一場，於12月14日高雄場與歌迷朋友再次相見。