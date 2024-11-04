歐陽靖親授「帶兒搭機2招秒安撫」！　霸氣喊：保證從沒吵到人

記者王靖淳／綜合報導

女星歐陽靖育有一個寶貝兒子「新醬」，平時常透過社群記錄親子點滴，今（4）日她便透過Threads分享自己帶兒子搭飛機的經驗，並透露自己安撫小孩的兩個成功秘訣，同時也表示，「我敢保證我的小孩從來沒吵到過任何人。」貼文曝光後，立即掀起網友討論。

▲歐陽靖會在社群分享親子日常。（圖／翻攝自Instagram／imginoy）

歐陽靖表示，讓孩子在飛機上不打擾他人其實並不難，她只靠兩項技巧就能順利完成。首先，她挑選孩子平日習慣午睡的時段購買機票，並在機場內充分消耗體力，上飛機後讓孩子安穩入睡；其次，若孩子不睡，就滿足他的需求，「兒童耳機戴著、平板放手給他看到飽。」

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歐陽靖分享她在搭機時觀察到的情況，認為許多幼兒吵鬧的原因其實源於家長的堅持。她提到，有些孩子在飛機上不安分，只希望媽媽抱抱，但因媽媽在睡覺，只好讓爸爸來安撫，導致小孩情緒失控、尖叫長達兩小時；也有遇過有父母堅持不讓孩子看平板，甚至連機上的娛樂系統都不許開啟。

▲歐陽靖分享帶小孩搭機不吵鬧的技巧。（圖／翻攝自Instagram／imginoy）

歐陽靖指出，家長雖然有自己的育兒準則，但在密閉的公共空間中，應該考慮其他乘客的權益，盡可能讓孩子保持安靜。最後，歐陽靖呼籲家長在搭乘大眾運輸工具時，應適時調整育兒方式，避免過度堅持。她認為這樣的彈性處理更能顧及他人權益，也讓整趟飛行變得更舒適，「能明白家長都有自己的育兒準則，但如果是在密閉的大眾運輸空間裡，可以先以別人的權益為優先嗎？」