哈孝遠遭爆錄外景和民眾起衝突！ 　「飆怒要他滾」導火線曝光

記者孟育民／台北報導

中天綜合台《小明星大跟班》明（5日）播出「這有什麼好氣的?!你的壞脾氣真的要改一改」，藝人阿諾覺得哈孝遠情緒起伏很大：「他起床氣非常嚴重，有一次他在高鐵上呼呼大睡，整個高鐵都是他的打呼聲，每個人都在看，我覺得太丟臉就把他推醒。」沒想到這一推讓驚醒的哈孝遠氣得怒飆髒話，還作勢要架拐子。





▲哈孝遠遭爆情緒起伏大。（圖／中天綜合台提供）



阿諾還爆料哈孝遠出外景時，經常和圍觀民眾起衝突：「觀眾來拍照，剛開始拍得好好的，他突然生氣說『我不要跟你拍』！就因為有人過去叫他大摳呆（台語），但我覺得是因為我們在節目上也常這樣嘲笑他的體型。」哈孝遠則無奈還原當時情況：「我很在意對人的禮貌跟尊重，那次在冰店錄影，有個人直接走進店裡說『這間不好吃，怎麼會來拍這家』，錄到一個段落後，他說『欸！大摳，拍張照』，我還跟他講『要不要點一碗冰？真的很好吃』，他還說『我不要，這家很難吃』，我就真的生氣說『我不想跟你拍，你要不要滾』。」

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主持人吳宗憲聽完則要他多一點忍讓：「不可理喻的觀眾蠻多的，我遇過我在簽名，旁邊的過來說『那個又不紅，你還叫他簽名』，但我們吃這行飯的，就吞下去吧。」

▲吳宗憲給建議。（圖／中天綜合台提供）

阿諾還提到哈孝遠很愛在錄影時捉弄她，一定要看她生氣才甘願收手，哈孝遠則委屈解釋：「阿諾前一天就已經惹到我，因為她是學姐，我們在節目的互動關係就是我調皮時，她會打我、教訓我，可是她每次都來真的，打巴掌比余天大哥還大力，那我也沒辦法打回去，我就有點在報復她，看她什麼時候生氣。」

▲阿諾控訴都被哈孝遠捉弄。（圖／中天綜合台提供）

