連恩遺體「經48小時防腐處理」將運回英國　心碎父親自帶兒子回家

記者蕭采薇／綜合報導

英國天團一世代（One Direction）成員連恩（Liam Payne）上月於阿根廷布宜諾斯艾利斯墜樓身亡，享年31歲。連恩的父親從英國抵達阿根廷，除了暸解案情外，另一個任務就是帶兒子「回家」。連恩的遺體經過防腐處理後，預計將於11月4日運回英國。

▲一世代成員連恩在布宜諾斯艾利斯墜樓身亡。（圖／路透）

連恩在異鄉意外身亡，他的父親傑夫佩恩（Geoff Payne）前往阿根廷，當日就完成認屍，並在英國領事官和警衛的陪伴下來到了愛子離世的飯店，現身在連恩墜樓的陽台外暸解案情。

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據《美國周刊》報導，連恩的遺體即將運回英國，首先他將先在阿根廷當地最大的「查卡里塔公墓」中的英國公墓做防腐處理，以確保可以順利運送回國。

消息人士透露，連恩的葬禮將在英國倫敦舉行，並於當地著名的聖保羅大教堂舉辦告別彌撒，而後將入土為安。防腐過程預計將花費48小時，因此連恩的父親傑夫，最快可以在11月4日帶著兒子的遺體返回英國。

▲連恩的爸爸親自飛到阿根廷，預計要帶兒子的遺體回家。（圖／路透）

傑夫在阿根廷期間，也曾現身粉絲為連恩建立的小祭壇，除了簡單的感謝粉絲外，並未多說什麼，只是靜靜的佇足觀看，期間也會拿起卡片端詳，或是拿起連恩的照片親吻。

據綜合外電報導，連恩的父親確認了兒子的身份後，除了將取回連恩的私人物品外，也將安排將兒子的遺體運回英國。連恩的親屬也於先前於聲明中表示：「我們的心碎了，連恩將永遠活在我們的心中，我們會永願記住他善良、有趣和勇敢的靈魂。」

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