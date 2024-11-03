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NanaQ抓包「前任偷看手機」！　失戀14天吐真心話：單向奔赴好累

記者王靖淳／綜合報導

極簡系YouTuber「NanaQ」日前發文宣布被刺青男友分手，事後也透過拍短片的方式記錄自己失戀的心情寫照，今（3）日她上傳恢復單身14天的影片，除了公開過去與前任相處中的種種壓力之外，同時也透露對方曾偷看她的手機，「單向奔赴好累，他提分手，對我反而是好事吧？」

▲▼NanaQ（圖／翻攝自Instagram／nanaq1111）

▲NanaQ。（圖／翻攝自Facebook／NanaQ）

NanaQ回憶在交往期間，因為前任曾偷看過她的手機，導致自己時常懷疑是否應該調整行為以迎合對方。她坦言，每天都在擔心是否會讓對方不開心，例如她和男生聊天、未先報備行程、工作時未及時回覆訊息等小事都成為她的壓力來源。

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▲▼NanaQ（圖／翻攝自Instagram／nanaq1111）

▲NanaQ分享失戀14天的心情。（圖／翻攝自Instagram／nanaq1111）

NanaQ認為自己在這段感情中做出不少妥協，甚至為了維持關係而改變生活習慣，例如試圖融入前任的喜好。她表示，曾努力減少剪片時間、嘗試煮飯、主動發表有關男友的照片，甚至願意熬夜等待對方下班等，只是希望雙方能達到磨合，但這樣的單向奔赴讓她身心俱疲。

▲▼NanaQ（圖／翻攝自Instagram／nanaq1111）

▲NanaQ坦言單向奔赴好累。（圖／翻攝自Instagram／nanaq1111）

NanaQ坦言，在前任向她提出分手後，她開始意識到這或許對自己反而是件好事，雖然分手的處理過程讓她感到難堪，但她決心放下過去，同時也表示，雖然她無法改變他人，但可以改變自己，並表示「放下」將會是她重新開始的首要目標，「事情都發生了，我也只能算了。」

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NanaQ, 交往, 分手, 網紅, YouTuber

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