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直擊／全場大喊「子瑜掰掰」　她站在2樓燦爛笑了⋯700人歡呼回應

記者吳睿慈／台北報導

女團CLC前成員Elkie（莊錠欣）結束團體活動後，她積極展開個人事業，3日在Zepp New Taipei與700名粉絲共度美好時光，《炸裂吧！女孩》紅隊隊友到場支持，10年閨蜜子瑜特地從韓國飛回台灣支持她。只是子瑜全程低調坐在2樓，直到最後才與全場歌迷隔空互動，她聽到台下大喊「掰掰」，最終回過頭打招呼，笑容令人直呼「融化」。

▲▼Elkie莊錠欣生日會。（圖／記者周宸亘攝）

▲Elkie在台首次舉辦演唱會，演藝圈好友全都到了。（圖／讀者提供）

子瑜與Elkie（莊錠欣）一同在韓國打拼，兩人累積出好交情，只是演唱會上，她相當低調、尊重好友的活動，在開場前5分鐘才秘密入座2樓觀眾席，她全程拿著粉紅色螢光棒揮，並不時拿起手機拍下Elkie最美的一面。

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活動上，Elkie（莊錠欣）還跳了子瑜的solo單曲〈Run Away〉，全唱氣氛超嗨，而她也是直到最後才在台上點名「還有在2樓的子瑜I love u，謝謝阿姨（周子瑜媽媽）」，兩人的姐妹情溢於言表。

▲▼周子瑜。（圖／讀者提供）

▲▼周子瑜待到最後一刻，直到燈光全亮才離開，親切與1樓觀眾說掰掰。（圖／讀者提供）

▲▼周子瑜。（圖／讀者提供）

子瑜非常有義氣，她直到演唱會完全結束、燈光全亮，才默默地從2樓位置上起來，當聽到1樓的全場大喊著「子瑜掰掰」，她露出燦爛的笑容揮揮手，樓下也給予熱情回應，互動雖只有短暫幾秒，但現場氣氛很溫馨。

▲▼莊錠欣合體周子瑜。（圖／翻攝自Instagram／chongtingyanelkie）

▲Elkie、周子瑜過去一起在韓國打拼累積出好交情。（圖／翻攝自Instagram／chongtingyanelkie）

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