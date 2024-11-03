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展榮認上心靈課「哭到眼淚乾」！　親揭真實體驗：不會放過你

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber「這群人」成員展榮最近拍片分享自己參與心靈課三階段的經歷，公開面對外界對類似課程的疑問。他坦言，當初參加課程是因為遭另一半以分手威脅，讓他在愛的推動下決定試一試，為了突破兩人關係的瓶頸，同時也透露，上課過程哭到淚乾的真實體驗，「他不會放過你。」

▲▼展榮。（圖／翻攝自YouTube／展榮展瑞K.R. Bros）

▲展榮。（圖／翻攝自YouTube／展榮展瑞K.R. Bros）

展榮提到，在課程第一階段時的一些活動安排，像是透過筆記記錄和小組分享，讓學員回顧過去的傷痛與成長。他認為這些過程的確讓人重新審視內在，發現內心深處的問題。展榮表示，第一階段屬溫和式體驗，但對他來說仍是種挑戰，尤其是公眾人物身份讓他感到掙扎。然而，這也讓他找到增強自信的途徑，甚至幫助他更能表達愛與關心，儘管這些體驗被外界稱為洗腦，但展榮認為自己從中獲得積極反省的動力。

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▲▼展榮。（圖／翻攝自YouTube／展榮展瑞K.R. Bros）

▲展榮表示在體驗三階段的過程中需高喊口號。（圖／翻攝自YouTube／展榮展瑞K.R. Bros）

展榮談及第二階段課程時透露，課程難度突然提高，老師會利用推擠和挑戰口氣等方式，讓學員直面內心掙扎。他坦言，自己在過程中哭得唏哩嘩啦，幾乎每晚都得寫日記並與親密愛人交流，體驗過程非常密集，同時也指出，在進入第三階段前，得知課程包含拉人，他認為自己的影響力過大，不希望替別人的人生做決定，因此堅定地表示不會參與。

▲▼展榮。（圖／翻攝自YouTube／展榮展瑞K.R. Bros）

▲展榮拍片分享上心靈課的過程。（圖／翻攝自YouTube／展榮展瑞K.R. Bros）

最後，展榮表示，心靈課程是否適合人群，應該看個人需求和選擇。他提醒大眾應該理性看待不同課程，不必因少數報導就給這些課程貼上邪教標籤，並強調每個人的體驗都有所不同，「我認為它不是每個人都適合，而它的適合與不適合，我真的覺得是取決於你個人的選擇。至於說它是邪教還不邪教、合法不合法，我不是專業人士，我就是告訴你我體驗過，就這麼簡單。」

▲▼展榮展瑞

▲展瑞回覆展榮。（圖／翻攝自Threads／keelongxu）

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