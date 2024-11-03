劇中「腦波太弱」被網友猛虧　黃少祺替角色吐心聲

記者許逸群／台北報導

台劇《願望》近期劇情進入另一波高潮，三位男主角的故事線也逐漸展開新的發展。其中，黃少祺在劇中面對愛情抉擇與家庭責任，深陷兩女關係左右兩難，風波不斷。

▲黃少祺在劇中陷入兩女間的情感糾葛。（圖／三立提供）

黃少祺在劇中深陷於前女友王樂妍和現任妻子江祖平之間的情感糾葛。他所飾演的勝強對初戀的執著與真愛，也讓觀眾感受到他的矛盾和痛苦。雖然他對初戀仍有強烈的感情，但是由於家庭的牽絆，他選擇維持現在的婚姻，並努力找尋彌補初戀母子的方式。

[廣告]請繼續往下閱讀...

劇中自從前女友王樂妍現身後心又再度蹦蹦跳，連網友都說黃少祺飾演的勝強只要一碰到初戀，腦波就變得弱了。黃少祺知道後笑說自己是照劇本精神演的，其實他倒不覺得勝強是什麼戀愛腦之類的，應該說他忠於自己內心的執著與想法。

▲黃少祺在劇中為了家庭維持婚姻。（圖／三立提供）

黃少祺表示，如果沒有家庭，勝強是肯定會投奔到初戀懷抱。他覺得勝強會維持現在的家庭，然後看怎麼樣可以彌補靜雯（王樂妍）母子，「我也一直期待後面的發展，編劇大人的高智商給我們一個極其完美的解方，我很期待。」

劇中面對兩個女人左右為難，連網友都說因為勝強面臨初戀和現任的三角關係中，真的很兩難，而平時在化妝間也會很逗趣。黃少祺笑說，有時會和王樂妍溝通劇本，指導他一些台語說法，江祖平一定會蹭過來說：「我怎從沒看過你教我！」

黃少祺表示跟江祖平拍戲隨時要接招，因為對方花樣太多，就像之前有一幕劇情，他喝醉，嘴裡卻喊著王樂妍的名字，結果這段戲一喊卡拍完，江祖平就開玩笑拿枕頭去壓住他的臉，有時戲外戲比劇情還精采！