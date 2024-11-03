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成語蕎昔上心靈課「被集體洗腦」！　公開詭異內幕：超像直銷大會

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber眾量級成員家寧最近捲入心靈課程風波，掀起外界對此事關注及討論。為此，女星成語蕎今（3）日也透過Threads發文坦言自己20多歲時曾參加心靈課程，不過整個過程令她感到相當不適，同時也透露背後詭異內幕直呼像直銷大會之外，最後更向大家呼籲：「不要被集體洗腦，然後完成什麼奇怪的不可能的任務。」

▲▼成語蕎。（圖／翻攝自Facebook／成語蕎Jenny Cheng）

▲成語蕎。（圖／翻攝自Facebook／成語蕎Jenny Cheng）

成語蕎回憶，當時在陌生人面前分享隱私內容讓她感到尷尬，甚至忍不住落淚。而每次分享內心深處的故事後，同學們便開始互稱家人，此舉讓成語蕎直呼：「根本不熟的人，怎麼可以成為家人？」她提到，心靈課程充滿一系列正能量要求，不只要完成任務，還被鼓勵「不能害羞、要勇於表達自我」。

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▲▼成語蕎。（圖／翻攝自Threads／imjennycheng）

▲成語蕎坦承曾上過心靈課程。（圖／翻攝自Threads／imjennycheng）

然而，課程結束後，班上許多同學卻約成語蕎出去，試圖銷售直銷產品，甚至還有一位推銷價格高達數萬元的負離子內衣。為此，成語蕎表示，這時她開始覺醒，並質疑「這些人到底在幹嘛？」更指出這類課程像極了直銷大會，充斥著要求學員上進階課程以及邀請朋友參加的壓力。

▲▼成語蕎。（圖／翻攝自Threads／imjennycheng）

▲成語蕎回覆網友留言。（圖／翻攝自Threads／imjennycheng）

成語蕎坦言，自己沒有被這類課程洗腦，而是在第一階段結束後就果斷停止。她強調，人不可能永遠保持正能量，有時適當地抒發情緒反而更健康。她表示，比起心靈課程，運動帶來的多巴胺更加實在，同時也推薦有需要的人尋求心理諮商或學習新事物，遠離那些讓人集體洗腦的環境。

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成語蕎, 眾量級, 家寧, 網紅, YouTuber

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