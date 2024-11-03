記者吳睿慈／專訪

日本「犬系AV男優」北野翔近日來台與粉絲見面，他接受《ETtoday》專訪，專拍女性向A片的他，拍攝氣氛注重戀愛感，坦言確實暈過船，他暈過女優，對方也曾愛上他過，只是每當要進入正式交往階段，就會有人出來阻擋，間接認了業界行規的戀愛禁忌。

▲AV男優北野翔承認做出真感情，確實有女優暈船過，但很難再往下進一步。（圖／記者湯興漢攝）



北野翔長相帥氣、身材精壯，出道9年來，合作過無數女優，他承認確實收到過合作對象的告白，「因為是拍戀愛性向的A片，女優還是會暈船」只是兩人正想往下一步發展交往時，就會被阻止，「畢竟女優還是藝人，經紀公司那邊就會出來阻擋，所以殘念，關係就沒辦法繼續了」，坦言台、日的行規不太一樣，日本方面比較嚴格。

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▲北野翔承認每次拍片、每次都有失戀感。（圖／記者湯興漢攝）



除了女優暈船他，北野翔自己也大方坦言每次拍片都有失戀感，「畢竟工作都是俊男美女，拍完片的接下來2個禮拜都有戀愛感、無法忘記的感覺」，他笑喊「但也不能怎樣，好好把人生繼續過下去，當天拍完、當天失戀的次數數不清」。

北野翔身經百戰，但其實也有緊張的時候，回想出道初期，曾有遇到「初戀」的感覺，「那時候我還是新人什麼麼都不懂，但水菜麗姐姐那時候是前輩，教我很多事情、不時會有肢體接觸」，當時水菜麗拍到一半休息時候睡著了，他驚呼：「看起來好像洋娃娃有心動的感覺，太漂亮了！」

▲AV男優北野翔盼望提攜後輩女優。（圖／記者湯興漢攝）



現在已從菜鳥成為前輩，被問到還會有緊張的時刻嗎？北野翔搖著頭笑喊：「已經不太緊張了。」他近期曾與21歲的台灣女優演戲，抱著「提攜後輩」的心情交流，「我也希望可以帶給女優『原來拍A片是這麼享受跟好玩的事情』，讓她們接下來在AV行業好好努力」。