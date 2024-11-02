CNBLUE隔7個月來台開唱　鄭容和賣萌：尊嘟想你們...5500人融化

記者蔡琛儀／台北報導

南韓樂團CNBLUE今（2日）在林口體育館開唱，也是他們繼今年4月高雄演出後，相隔7個月再度來台，主唱鄭容和用中文說：「大家好，我們是CNBLUE！好久不見！」還用超夯的網路用語：「台北，尊嘟尊嘟（真的真的）想你們！」貝斯手李正信也笑回：「尊嘟假嘟（真的假的）？」相當搞笑。

▲CNBLUE今晚在林口開唱。（圖／COME ON JKSSP提供）

CNBLUE今晚開場，只聽主唱鄭容和高分貝大喊「CNBLUE Forever」，接著就和貝斯手李正信、鼓手姜敏赫帥氣地站在升降舞台上，緩緩從天而降；他們除了獻唱經典歌〈In My Head〉、〈I'm Sorry〉、〈孤獨的人〉，也不忘帶來〈Where You Are〉、〈I'm Sorry〉等歌，鄭容和數度飆高音，甚至唱到狂噴汗又噴口水，最後可能因為太熱，他忍不住脫去皮衣外套，捲起襯衫袖子讓全場5500人都嗨翻。

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為了聽到所有粉絲的尖叫聲，鄭容和故意告訴大家「明天見」，粉絲們也激動尖叫，讓鄭容和滿意點頭，還用中文稱讚大家：「完美。」李正信也誇台北的粉絲太熱情，「辦三天兩夜都不夠吧？太可惜！下次要不要辦一個禮拜？」再度迎來粉絲的尖叫。

▲▼CNBLUE主唱鄭容和、貝斯手李正信、鼓手姜敏赫。（圖／COME ON JKSSP提供）